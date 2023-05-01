Лунин помог Усику и Зозуле купить два автомобиля для ВСУ

Зозуля, Лунин и авто для ВСУ. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля продолжает помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Футболист помог организовать аукцион, на вырученные средства от которого были куплены два автомобиля.

В аукционе приняли участие звезды украинского спорта, сообщил Зозуля на своей странице в Instagram.

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Роман Зозуля продолжает волонтерскую деятельность, которую начал еще в 2014 году. Украинский футболист каждый месяц помогает воинам на фронте, закупает необходимые вещи и привлекает к этой деятельности других знаменитостей.

Лунин и Зозуля с перчатками Усика. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Результат нового сбора

На этот раз Зозуля организовал благотворительный аукцион. Ему удалось собрать большие деньги, на которые футболист приобрел для ВСУ несколько автомобилей.

В мероприятии принял участие вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин. На аукционе были проданы боксерские перчатки Александра Усика. Голкипер оказался преданным поклонником чемпиона мира по боксу и внес наибольший денежный вклад во время аукциона. Купленные автомобили отправились воинам, которые ведут бои в Бахмуте.

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