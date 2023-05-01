Лунин помог Усику и Зозуле купить два автомобиля для ВСУ

Вратарь сборной Украины помог Усику и Зозуле купить два автомобиля для ВСУ
Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля продолжает помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Футболист помог организовать аукцион, на вырученные средства от которого были куплены два автомобиля.
В аукционе приняли участие звезды украинского спорта, сообщил Зозуля на своей странице в Instagram.
Роман Зозуля продолжает волонтерскую деятельность, которую начал еще в 2014 году. Украинский футболист каждый месяц помогает воинам на фронте, закупает необходимые вещи и привлекает к этой деятельности других знаменитостей.
Результат нового сбора
На этот раз Зозуля организовал благотворительный аукцион. Ему удалось собрать большие деньги, на которые футболист приобрел для ВСУ несколько автомобилей.
В мероприятии принял участие вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин. На аукционе были проданы боксерские перчатки Александра Усика. Голкипер оказался преданным поклонником чемпиона мира по боксу и внес наибольший денежный вклад во время аукциона. Купленные автомобили отправились воинам, которые ведут бои в Бахмуте.
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