Жена Усика напомнила подписчикам о зверствах россиян в Киевской области

Екатерина Усик позирует перед камерой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Супруга чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика обратилась к согражданам с важным посланием. Екатерина Усик не забывает о том, что жизнь каждого украинца находится под угрозой.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram доказательство зверств, которые год назад произошли в Киевской области.

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Сгоревшие машины в Киевской области. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

До сих пор остаются фактически нетронутыми разрушенные дома во многих населенных пунктах Киевской области. Практически в каждом из них остается много свидетельств тех зверств, что творили оккупационные войска.

Трагедия Ирпеня

Екатерина Усик побывала в Ирпене и продемонстрировала автомобили, которые были сожжены россиянами. Почти все они принадлежали гражданским лицам, которые оказались в ловушке при попытке покинуть зону оккупации. Большинство владельцев этих автомобилей не пережили встречу с российскими солдатами.

Екатерина Усик на фоне сгоревших автомобилей. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Мы не должны забывать о том, какую ценность представляет человеческая жизни. Слава Украине!" — написала Екатерина Усик.

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