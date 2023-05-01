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Жена Усика напомнила подписчикам о зверствах россиян в Киевской области

1 мая 2023 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика напомнила подписчикам о зверствах россиян в Киевской области
Екатерина Усик позирует перед камерой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Супруга чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика обратилась к согражданам с важным посланием. Екатерина Усик не забывает о том, что жизнь каждого украинца находится под угрозой. 

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram доказательство зверств, которые год назад произошли в Киевской области. 

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Прошло больше года с тех пор, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) очистили от российских захватчиков Киевщину. Жизнь постепенно вернулась в выжженные войной города и села, но тысячи украинцев не пережили страшный месяц оккупации. 

Екатерина Усик
Сгоревшие машины в Киевской области. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

До сих пор остаются фактически нетронутыми разрушенные дома во многих населенных пунктах Киевской области. Практически в каждом из них остается много свидетельств тех зверств, что творили оккупационные войска. 

Трагедия Ирпеня

Екатерина Усик побывала в Ирпене и продемонстрировала автомобили, которые были сожжены россиянами. Почти все они принадлежали гражданским лицам, которые оказались в ловушке при попытке покинуть зону оккупации. Большинство владельцев этих автомобилей не пережили встречу с российскими солдатами. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик на фоне сгоревших автомобилей. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Мы не должны забывать о том, какую ценность представляет человеческая жизни. Слава Украине!" — написала Екатерина Усик. 

Напомним, полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

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