Дружина Усика нагадала українцям про звірства росіян у Київській області
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика звернулася до співгромадян із важливим посланням. Катерина Усик не забуває про те, що життя кожного українця перебуває під загрозою.
Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram доказ звірств, які рік тому сталися на Київщині.
Пройшов понад рік відколи бійці Збройних сил України (ЗСУ) очистили від російських загарбників Київщину. Життя поступово повернулося у випалені війною міста та села, але тисячі українців не пережили страшного місяця окупації.
Досі залишаються фактично незайманими зруйновані будинки у багатьох населених пунктах Київської області. Майже у кожному селищі залишається багато свідчень тих звірств, що творили окупаційні війська.
Трагедія Ірпеня
Катерина Усик побувала в Ірпені та продемонструвала автомобілі, які були спалені росіянами. Майже всі вони належали цивільним особам, які опинилися у пастці під час спроби залишити зону окупації. Більшість власників цих автомобілів не пережила зустріч із російськими солдатами.
"Ми не повинні забувати про те, яку цінність представляє людське життя. Слава Україні!" — написала Катерина Усик.
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