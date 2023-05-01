Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Дружина Усика нагадала українцям про звірства росіян у Київській області arrow

Дружина Усика нагадала українцям про звірства росіян у Київській області

1 травня 2023 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика нагадала українцям про звірства росіян у Київській області
Катерина Усик позує перед камерою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика звернулася до співгромадян із важливим посланням. Катерина Усик не забуває про те, що життя кожного українця перебуває під загрозою.

Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram доказ звірств, які рік тому сталися на Київщині.

Читайте також:

Пройшов понад рік відколи бійці Збройних сил України (ЗСУ) очистили від російських загарбників Київщину. Життя поступово повернулося у випалені війною міста та села, але тисячі українців не пережили страшного місяця окупації.

Катерина Усик
Машини, що згоріли в Київській області. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Досі залишаються фактично незайманими зруйновані будинки у багатьох населених пунктах Київської області. Майже у кожному селищі залишається багато свідчень тих звірств, що творили окупаційні війська.

Трагедія Ірпеня

Катерина Усик побувала в Ірпені та продемонструвала автомобілі, які були спалені росіянами. Майже всі вони належали цивільним особам, які опинилися у пастці під час спроби залишити зону окупації. Більшість власників цих автомобілів не пережила зустріч із російськими солдатами.

Катерина Усик
Катерина Усик на тлі згорілих автомобілів. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Ми не повинні забувати про те, яку цінність представляє людське життя. Слава Україні!" — написала Катерина Усик.

Нагадаємо, півзахисником збірної України Михайлом Мудриком цікавляться одразу кілька клубів.

Боксер Олександр Усик не зможе провести бій в Україні. Його промоутер пояснив причину.

Експерт розкритикував форварда збірної України Артема Довбика та назвав головний недолік молодого гравця.

Дружина Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес поставила крапку у чутках про розлучення з португальським футболістом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB