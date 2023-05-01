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Воротар збірної України допоміг Усику та Зозулі купити два автомобілі для ЗСУ

1 травня 2023 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін допоміг Усику та Зозулі купити два автомобілі для ЗСУ
Зозуля, Лунін та авто для ЗСУ. Фото: instagram.com/zozulyaroman/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля продовжує допомагати Збройним силам України (ЗСУ). Футболіст організував аукціон, на виручені кошти від якого було куплено два автомобілі.

В аукціоні взяли участь зірки українського спорту, повідомив Зозуля на своїй сторінці в Instagram.

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Роман Зозуля продовжує волонтерську діяльність, яку розпочав ще 2014 року. Український футболіст щомісяця допомагає воїнам на фронті, закуповує необхідні речі та залучає до цієї діяльності інших знаменитостей.

Зозуля, Лунін та авто для ЗСУ
Лунін та Зозуля з рукавичками Усика. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Результат нового збору

На цей раз Зозуля організував благодійний аукціон. Йому вдалося зібрати великі гроші, на які футболіст придбав для ЗСУ кілька автомобілів.

У заході взяв участь воротар збірної України та мадридського "Реалу" Андрій Лунін. На аукціоні було продано боксерські рукавички Олександра Усика. Голкіпер виявився відданим шанувальником чемпіона світу з боксу і зробив найбільший грошовий вклад під час аукціону. Куплені автомобілі направили воїнам, які ведуть бої у Бахмуті.

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