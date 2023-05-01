Лунін допоміг Усику та Зозулі купити два автомобілі для ЗСУ

Зозуля, Лунін та авто для ЗСУ. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля продовжує допомагати Збройним силам України (ЗСУ). Футболіст організував аукціон, на виручені кошти від якого було куплено два автомобілі.

В аукціоні взяли участь зірки українського спорту, повідомив Зозуля на своїй сторінці в Instagram.

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Роман Зозуля продовжує волонтерську діяльність, яку розпочав ще 2014 року. Український футболіст щомісяця допомагає воїнам на фронті, закуповує необхідні речі та залучає до цієї діяльності інших знаменитостей.

Лунін та Зозуля з рукавичками Усика. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Результат нового збору

На цей раз Зозуля організував благодійний аукціон. Йому вдалося зібрати великі гроші, на які футболіст придбав для ЗСУ кілька автомобілів.

У заході взяв участь воротар збірної України та мадридського "Реалу" Андрій Лунін. На аукціоні було продано боксерські рукавички Олександра Усика. Голкіпер виявився відданим шанувальником чемпіона світу з боксу і зробив найбільший грошовий вклад під час аукціону. Куплені автомобілі направили воїнам, які ведуть бої у Бахмуті.

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