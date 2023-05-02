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Шовковський може очолити "Динамо" замість Луческу на постійній основі

2 травня 2023 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський може очолити "Динамо" замість Луческу на постійній основі
Олександр Шовковський під час інтерв'ю. Скріншот із YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу успішно переніс операцію на лівому стегні. Румунський наставник розпочав процес відновлення.

Не виключено, що Луческу більше не повернеться до тренерської кар'єри, повідомляє Sporturilor.

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Першого травня наставника "Динамо" Мірча Луческу прооперували в Київському міському ортопедичному центрі ендопротезування, хірургії та реабілітації. Медичне втручання пройшло успішно.

Мірча Луческу
Мірча Луческу під час матчу. Фото: УНІАН

Сумніви Луческу

Румунського наставника оперував відомий професор Олександр Косяков. Він залишився задоволеним результатом процедури. Тренер "Динамо" залишиться в лікарні на кілька днів, після чого розпочне тривалий процес відновлення.

За інформацією румунських журналістів, не виключено, що Мірча Луческу вирішить закінчити кар'єру наставника. Він уже замислюється про вихід на пенсію і проблеми зі здоров'ям можуть стати додатковою мотивацією для дострокового розірвання контракту з "Динамо".

Виконувачем обов'язків головного тренера "біло-синіх" є Олександр Шовковський. Під його керівництвом команда виграла на виїзді у харківського "Металіста" з рахунком 3:1. Наступний поєдинок "Динамо" проведе у Полтаві проти "Ворскли".

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