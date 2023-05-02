Шовковський може очолити "Динамо" замість Луческу на постійній основі

Олександр Шовковський під час інтерв'ю. Скріншот із YouTube

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу успішно переніс операцію на лівому стегні. Румунський наставник розпочав процес відновлення.

Не виключено, що Луческу більше не повернеться до тренерської кар'єри, повідомляє Sporturilor.

Читайте також:

Першого травня наставника "Динамо" Мірча Луческу прооперували в Київському міському ортопедичному центрі ендопротезування, хірургії та реабілітації. Медичне втручання пройшло успішно.

Мірча Луческу під час матчу. Фото: УНІАН

Сумніви Луческу

Румунського наставника оперував відомий професор Олександр Косяков. Він залишився задоволеним результатом процедури. Тренер "Динамо" залишиться в лікарні на кілька днів, після чого розпочне тривалий процес відновлення.

За інформацією румунських журналістів, не виключено, що Мірча Луческу вирішить закінчити кар'єру наставника. Він уже замислюється про вихід на пенсію і проблеми зі здоров'ям можуть стати додатковою мотивацією для дострокового розірвання контракту з "Динамо".

Виконувачем обов'язків головного тренера "біло-синіх" є Олександр Шовковський. Під його керівництвом команда виграла на виїзді у харківського "Металіста" з рахунком 3:1. Наступний поєдинок "Динамо" проведе у Полтаві проти "Ворскли".

Нагадаємо, українець Віктор Циганков відзначився ще однією результативною дією у складі іспанської "Жирони".

Півзахисником збірної України Михайлом Мудриком цікавляться одразу кілька клубів.

Дружина Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес поставила крапку у чутках про розлучення з португальським футболістом.

У "Марселі" здивували заяву про майбутнє українського гравця команди Руслана Маліновського.