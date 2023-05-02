Цыганков помог "Жироне" обыграть принципиального соперника в Испании
В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" приняла "Жирону". Каталонская команда сумела одержать вторую победу подряд в Ла Лиге.
Виктор Цыганков снова записал на свой счет результативное действие, сообщает портал Новини.LIVE.
"Севилья" проводит неудачный сезон, но остается опасным соперником для любой команды. Недавно "нервионцы" выбили английский "Манчестер Юнайтед" из Лиги Европы. Перед встречей с "Жироной" беспроигрышная серия "Севильи" во всех турнирах составляла семь поединков, пять из которых команда Мендилибара выиграла.
Вклад Цыганкова в победу
Однако "Жироне" удалось остановить соперника из Андалусии благодаря двух голам на поле стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Украинец Виктор Цыганков отыграл за свою команду 90 минут и был заменен незадолго до финального свистка арбитра.
В этом поединке украинский хавбек "Жироны" записал на свой счет результативную передачу. Он ассистировал Валентину Кастельяносу во втором тайме. Рефери обратился к помощи системы VAR, но засчитал гол. Это уже четвертый ассист Цыганкова за "Жирону".
Украинец получил за этот матч оценку 6,9. Героем поединка был признан полузащитник "Жироны" Виктор Рикельме, которого удостоили оценки 8,6. По итогам 32 сыгранных матчей каталонцы занимаю восьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков их отделяют пять очков.
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