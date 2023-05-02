Цыганков помог "Жироне" обыграть принципиального соперника в Испании

Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" приняла "Жирону". Каталонская команда сумела одержать вторую победу подряд в Ла Лиге.

Виктор Цыганков снова записал на свой счет результативное действие, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Севилья" проводит неудачный сезон, но остается опасным соперником для любой команды. Недавно "нервионцы" выбили английский "Манчестер Юнайтед" из Лиги Европы. Перед встречей с "Жироной" беспроигрышная серия "Севильи" во всех турнирах составляла семь поединков, пять из которых команда Мендилибара выиграла.

Вклад Цыганкова в победу

Однако "Жироне" удалось остановить соперника из Андалусии благодаря двух голам на поле стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Украинец Виктор Цыганков отыграл за свою команду 90 минут и был заменен незадолго до финального свистка арбитра.

В этом поединке украинский хавбек "Жироны" записал на свой счет результативную передачу. Он ассистировал Валентину Кастельяносу во втором тайме. Рефери обратился к помощи системы VAR, но засчитал гол. Это уже четвертый ассист Цыганкова за "Жирону".

Оценки за матч "Севилья" — "Жирона". Скриншот WhoScored

Украинец получил за этот матч оценку 6,9. Героем поединка был признан полузащитник "Жироны" Виктор Рикельме, которого удостоили оценки 8,6. По итогам 32 сыгранных матчей каталонцы занимаю восьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков их отделяют пять очков.

Напомним, полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес поставила точку в слухах о расставании с португальским футболистом.

В "Марселе" удивили заявление о будущем украинского игрока команды Руслана Малиновского.