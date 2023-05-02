Циганков допоміг "Жироні" обіграти принципового суперника в Іспанії
У рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Севілья" прийняла "Жирону". Каталонська команда зуміла здобути другу перемогу поспіль у Ла-Лізі.
Віктор Циганков знову записав на свій рахунок результативну дію, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Севілья" проводить невдалий сезон, але залишається небезпечним суперником для будь-якої команди. Нещодавно "нервіонці" вибили англійський "Манчестер Юнайтед" із Ліги Європи. Перед зустріччю з "Жироною" безпрограшна серія "Севільї" у всіх турнірах складала сім поєдинків, п'ять із яких команда Менділілібара виграла.
Вклад Циганкова у перемогу
Проте "Жироні" вдалося зупинити суперника з Андалусії завдяки двом голам на полі на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Українець Віктор Циганков відіграв за свою команду 90 хвилин та був замінений незадовго до фінального свистка арбітра.
У цьому поєдинку український хавбек "Жирони" записав на свій рахунок результативну передачу. Він асистував Валентину Кастельяносу у другому таймі. Рефері звернувся по допомогу до системи VAR, але зарахував гол. Це вже четвертий асист Циганкова за "Жирону".
Українець отримав за цей матч оцінку 6,9. Героєм поєдинку було визнано півзахисника "Жирони" Віктора Рікельме, якого удостоїли оцінки 8,6. За підсумками 32 зіграних матчів каталонці займаю восьме місце у турнірній таблиці. Від зони єврокубків їх відокремлюють п'ять очок.
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