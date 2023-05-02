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Циганков допоміг "Жироні" обіграти принципового суперника в Іспанії

2 травня 2023 09:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков допоміг "Жироні" обіграти принципового суперника в Іспанії
Віктор Циганков у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Севілья" прийняла "Жирону". Каталонська команда зуміла здобути другу перемогу поспіль у Ла-Лізі.

Віктор Циганков знову записав на свій рахунок результативну дію, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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"Севілья" проводить невдалий сезон, але залишається небезпечним суперником для будь-якої команди. Нещодавно "нервіонці" вибили англійський "Манчестер Юнайтед" із Ліги Європи. Перед зустріччю з "Жироною" безпрограшна серія "Севільї" у всіх турнірах складала сім поєдинків, п'ять із яких команда Менділілібара виграла.

Вклад Циганкова у перемогу

Проте "Жироні" вдалося зупинити суперника з Андалусії завдяки двом голам на полі на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Українець Віктор Циганков відіграв за свою команду 90 хвилин та був замінений незадовго до фінального свистка арбітра.

У цьому поєдинку український хавбек "Жирони" записав на свій рахунок результативну передачу. Він асистував Валентину Кастельяносу у другому таймі. Рефері звернувся по допомогу до системи VAR, але зарахував гол. Це вже четвертий асист Циганкова за "Жирону".

Севілья - Жирона
Оцінки за матч "Севілья" — "Жирона". Скріншот WhoScored

Українець отримав за цей матч оцінку 6,9. Героєм поєдинку було визнано півзахисника "Жирони" Віктора Рікельме, якого удостоїли оцінки 8,6. За підсумками 32 зіграних матчів каталонці займаю восьме місце у турнірній таблиці. Від зони єврокубків їх відокремлюють п'ять очок.

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