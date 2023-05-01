Роналду вернется в "Реал": покинет "Аль-Наср" в ближайшее время

Криштиану Роналду забил за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду может досрочно расторгнуть контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Ветеран размышляет над вариантом возвращения в Мадрид.

Президент "Реала" Флорентино Перес снова хочет видеть португальца в клубе, сообщает El Nacional.

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В испанской прессе не сомневаются в том, что Криштиану Роналду в ближайшее время вернется в Мадрид. Соглашение ветерана с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года, однако 38-летний футболист снова понадобился президенту "Реала" Флорентино Пересу.

Криштиану Роналду бьет по воротам. Фото: instagram.com/cristiano/

Нюанс в возвращении на "Сантьяго Бернабеу"

Главной деталью в предложении Переса является то, что Роналду необходим ему не в качестве футболиста. Дон Флорентино считает этот этап пройденным. Однако президент "Реала" уверен, что Криштиану принесет клубу огромную пользу в качестве посла "бланкос". В последствии португалец может быть назначен и на одну из технических должностей.

Флорентино Перес гарантировал, что Роналду не будет недостатка в работе на "Сантьяго Бернабеу". Семья Криштиану тоже хочет вернуться в Европу. Но португалец может заработать в "Аль-Насре" 200 млн евро за два года. И этот фактор может удержать его в Саудовской Аравии.

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