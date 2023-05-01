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Яремчук не играет в "Брюгге" не по спортивной причине: что происходит с украинцем

1 мая 2023 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук не играет в "Брюгге" не по спортивной причине: что происходит с украинцем
Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Основной форвард сборной Украины Роман Яремчук потерял место в основе бельгийского "Брюгге". Он почти не выходит на поле, а тренерский штаб не рассчитывает на игрока. 

Известный журналист Виктор Вацко рассказал о проблемах футболиста на YouTube-канале "Вацко on air". 

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Согласно информации эксперта, после перехода в "Брюгге" у Романа Яремчука возникли проблемы со спортивным директором клуба Винсентом Маннартом. Именно этот функционер принимает решения по трансферной политике "черно-синих" и помогает тренерскому штабу определять заявку на матчи.

"Если бы Яремчук выходил на те несколько минут и забивал, возможно, было бы иначе. Но в последний раз Роману удавалось отличиться еще в октябре. С другой стороны, Яремчук такой форвард, которому нужно доверие и поддержка. В "Генте" у него это было, и форвард демонстрировал результат", — рассказал эксперт. 

Что ждет Яремчука?

Вацко не стал раскрывать причину конфликта Яремчука и Маннарта. Он не комментирует и слухи о будущем Романа, который, скорее всего, начнет следующий сезон уже в другом клубе. 

"В сборной Украины Андрей Шевченко поставил Романа Яремчука в основу, поверил в него. Сначала тренер "закрывал глаза" на нереализованные моменты, но в итоге Рома превратился в ключевого центрфорварда сборной", — добавил Вацко. 

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