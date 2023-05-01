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Яремчук не грає у "Брюгге" не зі спортивної причини: що відбувається з українцем

1 травня 2023 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук не грає у "Брюгге" не зі спортивної причини: що відбувається з українцем
Роман Яремчук у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Основний форвард збірної України Роман Яремчук втратив місце у основі бельгійського "Брюгге". Він майже не виходить на поле, а тренерський штаб не розраховує на гравця.

Відомий журналіст Віктор Вацко розповів про проблеми футболіста на YouTube-каналі "Вацко on air".

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За інформацією експерта, після переходу у "Брюгге" у Романа Яремчука виникли проблеми зі спортивним директором клубу Вінсентом Маннартом. Саме цей функціонер приймає рішення щодо трансферної політики "чорно-синіх" та допомагає тренерському штабу визначати заявку на матчі.

"Якби Яремчук виходив на ті кілька хвилин і забивав, можливо, було б інакше. Але востаннє Романові вдавалося відзначитись ще в жовтні. З іншого боку, Яремчук такий форвард, якому потрібна довіра та підтримка. У "Генті" у нього це було, і форвард демонстрував результат", — розповів експерт.

Що чекає на Яремчука?

Вацко не став розкривати причини конфлікту Яремчука та Маннарта. Він не коментує й чутки про майбутнє Романа, який, найімовірніше, розпочне наступний сезон уже в іншому клубі.

"У збірній України Андрій Шевченко поставив Романа Яремчука в основу, повірив у нього. Спочатку тренер "заплющував очі" на нереалізовані моменти, але у результаті Рома перетворився на ключового центрфорварда збірної", — додав Вацко.

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