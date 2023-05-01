В "Марселе" удивили заявлением о будущем Малиновского

Руслан Малиновский в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский по-прежнему входит в планы тренерского штаба французского "Марселя". Наставник команды рассчитывает на футболиста в ближайших матчах.

Игор Тудор в интервью официальному сайту команды прокомментировал сроки возвращения украинца на поле.

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В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Марсель" принял на стадионе "Велодром" "Осер". Гости первыми забили в этом матче, но "Олимпик" отыгрался благодаря усилиям Ундера и Алексиса Санчеса. Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Это позволило "Марселю" закрепиться на втором месте в турнирной таблице. Отставание от "ПСЖ" составляет пять очков.

Проблемы Малиновского

Полузащитник Руслан Малиновский не попал в заявку на этот поединок из-за травмы. Главный тренер "Олимпика" Игор Тудор рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника.

"Руслан Малиновский незадолго до игры получил незначительную травму. Мы решили его поберечь. Украинец вернется на поле уже через несколько дней", — пообещал Игор Тудор.

В последних матчах за "Марсель" Малиновский не сделал ни одного результативного действия. На его счету 18 поединков за "Олимпик" во всех сезонах. Украинец забивал пятого февраля в ворота "Ниццы" и восьмого февраля в ворота "ПСЖ".

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