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В "Марселе" удивили заявлением о будущем Малиновского

1 мая 2023 17:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В "Марселе" удивили заявлением о будущем Малиновского
Руслан Малиновский в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский по-прежнему входит в планы тренерского штаба французского "Марселя". Наставник команды рассчитывает на футболиста в ближайших матчах. 

Игор Тудор в интервью официальному сайту команды прокомментировал сроки возвращения украинца на поле. 

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В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Марсель" принял на стадионе "Велодром" "Осер". Гости первыми забили в этом матче, но "Олимпик" отыгрался благодаря усилиям Ундера и Алексиса Санчеса. Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Это позволило "Марселю" закрепиться на втором месте в турнирной таблице. Отставание от "ПСЖ" составляет пять очков. 

Проблемы Малиновского 

Полузащитник Руслан Малиновский не попал в заявку на этот поединок из-за травмы. Главный тренер "Олимпика" Игор Тудор рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника.

"Руслан Малиновский незадолго до игры получил незначительную травму. Мы решили его поберечь. Украинец вернется на поле уже через несколько дней", — пообещал Игор Тудор.

В последних матчах за "Марсель" Малиновский не сделал ни одного результативного действия. На его счету 18 поединков за "Олимпик" во всех сезонах. Украинец забивал пятого февраля в ворота "Ниццы" и восьмого февраля в ворота "ПСЖ". 

Напомним, полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

Воспитанник киевского "Динамо" Артем Фаворов забил один из самых красивых голов сезона в Европе. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сделал щедрое пожертвование и помог купить для ВСУ два автомобиля, которые отправятся в Бахмут. 

Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес поставила точку в слухах о расставании с португальским футболистом. 

В киевском "Динамо" подтвердили возвращение Николая Шапаренко в общую группу футболистов после травмы. 

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