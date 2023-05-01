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У "Марселі" здивували заявою про майбутнє Маліновського

1 травня 2023 17:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У "Марселі" здивували заявою про майбутнє Маліновського
Руслан Маліновський у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, як і раніше, входить до планів тренерського штабу французького "Марселя". Наставник команди розраховує на футболіста у найближчих матчах.

Ігор Тудор в інтерв'ю офіційному сайту команди прокоментував терміни повернення українця на поле.

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У рамках 33-го туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв на стадіоні "Велодром" "Осер". Гості першими забили у цьому матчі, але "Олімпік" відігрався завдяки зусиллям Ундера та Алексіса Санчеса. Зустріч закінчилася перемогою господарів поля із рахунком 2:1. Це дозволило "Марселю" закріпитися на другому місці у турнірній таблиці. Відставання від "ПСЖ" складає п'ять очок.

Проблеми Маліновського

Півзахисник Руслан Маліновський не потрапив у заявку на цей поєдинок через травму. Головний тренер "Олімпіку" Ігор Тудор розповів про стан здоров'я українського півзахисника.

"Руслан Маліновський незадовго до гри отримав незначну травму. Ми вирішили його поберегти. Українець повернеться на поле вже за кілька днів", — пообіцяв Ігор Тудор.

В останніх матчах за "Марсель" Маліновський не зробив жодної результативної дії. На його рахунку 18 поєдинків за "Олімпік" у всіх сезонах. Українець забивав п'ятого лютого у ворота "Ніцци" та восьмого лютого у ворота "ПСЖ".

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