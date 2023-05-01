У "Марселі" здивували заявою про майбутнє Маліновського

Руслан Маліновський у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, як і раніше, входить до планів тренерського штабу французького "Марселя". Наставник команди розраховує на футболіста у найближчих матчах.

Ігор Тудор в інтерв'ю офіційному сайту команди прокоментував терміни повернення українця на поле.

Читайте також:

У рамках 33-го туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв на стадіоні "Велодром" "Осер". Гості першими забили у цьому матчі, але "Олімпік" відігрався завдяки зусиллям Ундера та Алексіса Санчеса. Зустріч закінчилася перемогою господарів поля із рахунком 2:1. Це дозволило "Марселю" закріпитися на другому місці у турнірній таблиці. Відставання від "ПСЖ" складає п'ять очок.

Проблеми Маліновського

Півзахисник Руслан Маліновський не потрапив у заявку на цей поєдинок через травму. Головний тренер "Олімпіку" Ігор Тудор розповів про стан здоров'я українського півзахисника.

"Руслан Маліновський незадовго до гри отримав незначну травму. Ми вирішили його поберегти. Українець повернеться на поле вже за кілька днів", — пообіцяв Ігор Тудор.

В останніх матчах за "Марсель" Маліновський не зробив жодної результативної дії. На його рахунку 18 поєдинків за "Олімпік" у всіх сезонах. Українець забивав п'ятого лютого у ворота "Ніцци" та восьмого лютого у ворота "ПСЖ".

Нагадаємо, півзахисником збірної України Михайлом Мудриком цікавляться одразу кілька клубів.

Вихованець київського "Динамо" Артем Фаворов забив один із найкрасивіших голів сезону в Європі.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зробив щедру пожертву і допоміг купити для ЗСУ два автомобілі, які вирушать до Бахмута.

Дружина Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес поставила крапку у чутках про розлучення з португальським футболістом.

У київському "Динамо" підтвердили повернення Миколи Шапаренка до загальної групи футболістів після травми.