Роналду повернеться до "Реалу": залишить "Аль-Наср" найближчим часом

Кріштіану Роналду забив за "Аль-Наср". Фото: instagram.com/cristiano/

Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду може достроково розірвати контракт із клубом "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. Ветеран розмірковує над варіантом повернення до Мадриду.

Президент "Реала" Флорентіно Перес знову хоче бачити португальця у клубі, повідомляє El Nacional.

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В іспанській пресі не сумніваються, що Кріштіану Роналду найближчим часом повернеться до Мадрида. Угода ветерана з "Аль-Насром" діє до літа 2025 року, проте 38-річний футболіст знову знадобився президенту "Реала" Флорентіно Пересу.

Кріштіану Роналду б'є по воротах. Фото: instagram.com/cristiano/

Нюанс у поверненні на "Сантьяго Бернабеу"

Головною деталлю в пропозиції Переса є те, що Роналду необхідний йому не як футболіст. Дон Флорентіно вважає цей етап пройденим. Однак президент "Реала" впевнений, що Кріштіану принесе клубу величезну користь як представник "бланкос". Надалі португалець може бути призначений і на одну з технічних посад.

Флорентіно Перес гарантував, що Роналду не бракує роботи на "Сантьяго Бернабеу". Сім'я Кріштіану також хоче повернутися до Європи. Але португалець може заробити в "Аль-Насрі" 200 млн євро за два роки. І цей чинник може утримати його у Саудівській Аравії.

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