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Зінченко проти Мудрика: анонс матчу "Арсеналу" та "Челсі"

2 травня 2023 12:43
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Зінченко проти Мудрика: анонс матчу "Арсеналу" та "Челсі"
Зінченко втішає Жезуса. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У центральному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийме "Челсі". У складі обох лондонських команд на поле можуть вийти українські футболісти.

Зінченко протистоятиме Мудрику у грі, яке може вплинути на результат чемпіонських перегонів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вперше за кілька місяців "каноніри" дозволили "Манчестер Сіті" вирватися на перше місце у турнірній таблиці АПЛ. Команда Мікеля Артети зберігає математичні шанси на чемпіонський титул і може ненадовго очолити турнір у разі перемоги над кризовим "Челсі".

Де та коли дивитися матч АПЛ "Арсенал" — "Челсі"

У вівторок, 2 травня, о 22:00 відбудеться Лондонське дербі на стадіоні "Емірейтс". Футболістів "Арсеналу" та "Челсі" виведе на поле арбітр Роберт Джонс.

Вболівальники в Україні матимуть змогу побачити цей поєдинок у прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports.

Ситуація в "Арсеналі"

У разі перемоги над "Челсі" підопічні Мікеля Артети повернуться на перше місце в АПЛ і випередять "МанСіті" на два очки. При цьому команда Пепа Гвардіоли має два матчі в запасі. Не виключено, що гравці "Арсеналу" отримають лише моральне задоволення від перемоги у дербі. Але й ці три очки "канонірам" ніхто не гарантував.

"Арсеналу" відверто не вистачило сил на кінець сезону. Три нічиї поспіль із не дуже сильними суперниками та чергова поразка від "Сіті" визначили спуск лондонців на друге місце в таблиці. Попереду ще низка складних матчів. Кадрова ситуація в "Арсеналі" теж не вселяє оптимізму. Травмований основний захисник Саліба, а Томіясу та Ельнені цього сезону вже не вийдуть на поле.

Ситуація у "Челсі"

Уболівальники "синіх" майже перестали критикувати команду. На це не лишилося сил. Нинішній сезон став одним із найневдаліших в історії лондонського клубу. І добре, що команді не загрожує виліт.

Михайло Мудрік
Мудрик обіграв суперника. Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Челсі" програв п'ять матчів під керівництвом Френка Лемпарда і зумів забити лише один гол. Букмекери вже приймають ставки на те, чи вдасться колишньому півзахиснику привести команду хоча б до однієї перемоги. У поєдинку з "Арсеналом" команді Лемпарда не допоможуть Маунт, Кулібалі, Джеймс та Кукурелья.

Нагадаємо, колишній воротар збірної України Олександр Шовковський може очолити "Динамо" замість Мірчі Луческу на постійній основі.

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