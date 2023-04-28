Зинченко и Мудрик встретились с украинскими защитниками в Лондоне
Футболисты национальной сборной Украины Александр Зинченко и Михаил Мудрик, которые выступают за "Арсенал" и "Челси" соответственно, встретились с бойцами ВСУ в Лондоне. Наши защитники участвовали в спортивном марафоне, который проходил в столице Англии.
Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов Украины в своем Facebook.
Теплая встреча футболистов с военными
Встреча прошла в приятной и непринужденной атмосфере. Михаил Мудрик и Александр Зинченко пообщались с бойцами и подписали игровые футболки, которые будут выставлены на аукционе с целью сбора средств на протезирование и реабилитацию военнослужащих.
Украинские солдаты участвовали в лондонском специальном марафоне. Среди участников мероприятия — действующий военный Роман Кашпур, потерявший на войне с агрессором ногу. Он пробежал в Лондоне полную дистанцию — 42 км.
"Его участие в марафоне было посвящено тяжелораненым украинским военным и делу помощи раненым, потерявшим на войне конечности", — говорится в сообщении.
Александр Зинченко и Михаил Мудрик живут в Лондоне и защищают цвета местных футбольных клубов — "Арсенала" и "Челси".
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