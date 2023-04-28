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Зинченко и Мудрик встретились с украинскими защитниками в Лондоне

28 апреля 2023 20:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Зинченко и Мудрик встретились с украинскими защитниками в Лондоне
Зинченко и Мудрик в компании украинских военных в Лондоне. Фото: Facebook/ukrainesportmedia
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Футболисты национальной сборной Украины Александр Зинченко и Михаил Мудрик, которые выступают за "Арсенал" и "Челси" соответственно, встретились с бойцами ВСУ в Лондоне. Наши защитники участвовали в спортивном марафоне, который проходил в столице Англии.

Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов Украины в своем Facebook.

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Встреча прошла в приятной и непринужденной атмосфере. Михаил Мудрик и Александр Зинченко пообщались с бойцами и подписали игровые футболки, которые будут выставлены на аукционе с целью сбора средств на протезирование и реабилитацию военнослужащих.

Зинченко и Мудрик
Александр Зинченко оставляет автограф на украинском флаге. Фото: Facebook/ukrainesportmedia

Украинские солдаты участвовали в лондонском специальном марафоне. Среди участников мероприятия — действующий военный Роман Кашпур, потерявший на войне с агрессором ногу. Он пробежал в Лондоне полную дистанцию — 42 км.

"Его участие в марафоне было посвящено тяжелораненым украинским военным и делу помощи раненым, потерявшим на войне конечности", — говорится в сообщении.

Александр Зинченко и Михаил Мудрик живут в Лондоне и защищают цвета местных футбольных клубов — "Арсенала" и "Челси".

Напомним, боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известная дата и место проведения боя.

Тем временем Усик снова приехал на фронт и поддержал бойцов ВСУ. Спортсмен принял участие в обстреле кафиров.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о будущем Михаила Мудрика в лондонском клубе.

Летом "Челси" попытается купить шесть футболистов во главе с Харри Кейном и Виктором Осимхеном.

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