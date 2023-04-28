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Модрич може не зіграти проти "Ман Сіті": відома причина

28 квітня 2023 17:51
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Модрич може не зіграти проти Ман Сіті — відома причина
Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич. Фото: Reuters/MARCELO DEL POZO
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Лідер мадридського "Реала" хорват Лука Модрич ризикує пропустити перший поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Півзахисник зазнав ушкодження під час матчу Ла Ліги з "Жироною". 

Про це повідомляє Relevo.

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Лука Модрич не зміг дограти поєдинок 31 туру Ла Ліги проти "Жирони", в якому "Реал" зазнав поразки з рахунком 4:2. 

За інформацією іспанських журналістів, 37-річний футболіст отримав травму підколінного сухожилля. 

Модрич
Лука Модрич в матчі з "Вільяреалом". Фото: Reuters/ISABEL INFANTES

Наразі відомо, що хорват змушений буде пропустити найближчі матчі своєї команди в Прімері — з "Альмерією" та "Реал Сосьєдадом". Незрозуміло поки що, чи зможе Модрич допомогти "вершковим" у фіналі Кубка Короля проти "Осасуни" і, що не менш важливо, в першій зустрічі півфіналу ЛЧ проти "Манчестер Сіті", яка відбудеться дев'ятого травня. 

В поточному сезоні Лука Модрич зіграв у футболці "Реала" 42 поєдинки в усіх турнірах. В його активі шість голів та стільки ж асистів за мадридську команду.

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