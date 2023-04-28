Модрич може не зіграти проти Ман Сіті — відома причина

Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич. Фото: Reuters/MARCELO DEL POZO

Лідер мадридського "Реала" хорват Лука Модрич ризикує пропустити перший поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Півзахисник зазнав ушкодження під час матчу Ла Ліги з "Жироною".

Про це повідомляє Relevo.

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Лука Модрич не зміг дограти поєдинок 31 туру Ла Ліги проти "Жирони", в якому "Реал" зазнав поразки з рахунком 4:2.

За інформацією іспанських журналістів, 37-річний футболіст отримав травму підколінного сухожилля.

Лука Модрич в матчі з "Вільяреалом". Фото: Reuters/ISABEL INFANTES

Наразі відомо, що хорват змушений буде пропустити найближчі матчі своєї команди в Прімері — з "Альмерією" та "Реал Сосьєдадом". Незрозуміло поки що, чи зможе Модрич допомогти "вершковим" у фіналі Кубка Короля проти "Осасуни" і, що не менш важливо, в першій зустрічі півфіналу ЛЧ проти "Манчестер Сіті", яка відбудеться дев'ятого травня.

В поточному сезоні Лука Модрич зіграв у футболці "Реала" 42 поєдинки в усіх турнірах. В його активі шість голів та стільки ж асистів за мадридську команду.

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