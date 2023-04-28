Модрич может не сыграть против Ман Сити — известна причина

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. Фото: Reuters/MARCELO DEL POZO

Лидер мадридского "Реала" хорват Лука Модрич рискует пропустить первый поединок полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Полузащитник получил повреждение во время матча Ла Лиги с "Жироной".

Об этом сообщает Relevo.

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Лука Модрич не смог доиграть поединок 31 тура Ла Лиги против "Жироны", в котором "Реал" потерпел поражение со счетом 4:2.

По информации испанских журналистов, 37-летний футболист получил травму подколенного сухожилия.

Лука Модрич в матче с "Вильярреалом". Фото: Reuters/ISABEL INFANTES

На данный момент известно, что хорват вынужден будет пропустить ближайшие матчи своей команды в Примере — с "Альмерией" и "Реал Сосьедадом". Непонятно пока, сможет ли Модрич помочь "сливочным" в финале Кубка Короля против "Осасуны" и, что не менее важно, в первой встрече полуфинала ЛЧ против "Манчестер Сити", которая состоится девятого мая.

В текущем сезоне Лука Модрич сыграл в футболке "Реала" 42 поединка во всех турнирах. В его активе шесть голов и столько же ассистов за мадридскую команду.

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