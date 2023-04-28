Верес та Львів забили п'ять м'ячів на двох

Гравець "Вереса" намагається обіграти футболіста "Львова". Фото: НК "Верес"

Рівненський "Верес" здобув вольвоу перемогу над "Львовом" у західноукраїнському дербі в рамках 23 туру УПЛ. Матч вийшов багатим на голи — команди забили п'ять м'ячів на двох.

Про це повідомляє Новини.LIVE

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Інтрига до останньої хвилини

Рівненський "Верес" до цього матчу ще не перемагав на оновленому "Авангарді", тому поєдинок проти "Львова" став історичним в якійсь мірі.

Першими рахунок відкрили гості — фактично у дебюті зустрічі відзначився Свржняк. Господарі відповіли голом Кучерова на 13 хвилині. А вже на 18-й вийшли вперед завдяки влучному удару Блізніченка — 2:1. Втім, під самісіньку завісу першого тайму львів'яни відновили паритет — знову відзначився Свржняк.

Гравці "Вереса" святкують гол у ворота "Львова". Фото: НК "Верес"

На початку другого тайму "Верес" зумів забити третій м'яч. Це сталося на 49 хвилині. До кінця двобою "Львів" ще міг зрівняти рахунок та вирвати нічию, але доля була проти. Остаточний результат матчу — 3:2 на користь господарів.

"Львів" все ближчий до вильоту з УПЛ.

УПЛ. 23-й тур

28 квітня. Рівне. Стадіон "Авангард"

"Верес" — "Львів" 3:2

Голи: Кучеров 13, Блізніченко 18, Шестаков 49 – Свржняк 4, Свржняк 45

"Верес": Ющишин — Гагун, Хондак (Дахновський 46), Курко, Вовченко — Кучеров (Тишинінов 79), Кльоц (Лебеденко 59) — Блізніченко, С. Шарай, В.Шарай — Шестаков (Гайдучик 68)

Тренер: Юрій Вірт

"Львів": Юрчук — Грисьо, Никитюк (Дитятьєв 62), Фернандес, Сімінін — Алібеков — Богунов (Кузик 59), Мільченко, Бєляєв, Мишенко (Есеола 59) — Свржняк (Бугай 62)

Тренер: Анатолій Безсмертний

Арбітр: Дмитро Панчишин

Попередження: Никитюк 25, Бєляєв 29

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