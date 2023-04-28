Матч Євроліги Реал — Партизан переріс у масову бійку — відео

Гравці "Партизана" покидають баскетбольний майданчик. Фото: Instagram/partizanbc

Чвертьфінальний поєдинок баскетбольної Євроліги між іспанським "Реалом" та сербським "Партизаном" завершився масовою бійкою гравців. Фінальна сирена прозвучала достроково — спортсмени не дограли одну хвилину 40 секунд.

Про це повідомляє Sportarena.

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Причини інциденту

Конфліктна ситуація розпочалась після того, як гравець "вершкових" Серхіо Льюль грубо зіграв проти захисника "Партизана" Кевіна Пантери. Цей епізод спочатку спричинив сутичку між цими двома спортсменами, але швидко переріс у масову бійку між представниками обох команд.

Зустріч не змогли дограти через те, що на майданчику не залишилось достатньої кількості баскетболістів — багато гравців отримали вилучення.

У підсумку, матч завершився перемогою "Партизана" з рахунком, який був зафіксований на момент бійки — 95:80. Наразі у серії плей-оф до трьох перемог попереду команда з Белграду — 2:0.

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