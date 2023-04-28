Джошуа розповів, коли відбудеться бій із Вайлдером

Ентоні Джошуа на рингу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Любителі боксу стануть свідками першокласного протистояння двох представників надважкої ваги. Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа вийде на ринг проти Деонтея Вайлдера.

Команди спортсменів уже ведуть переговори про організацію поєдинку, повідомляє iFL TV.

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Ентоні Джошуа після перемоги над Джермейном Франкліном. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Деталі бою Джошуа — Вайлдер

Відомий промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО), вже прибув до Ер-Ріяду. Він проведе переговори про організацію поєдинку свого клієнта з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

"Більше не бачу сенсу заперечувати це. Публічно підтверджую інформацію про те, що вийду на ринг проти Вайлдера. Ми обговорюємо деталі контракту для бою в грудні. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії", — пояснив Ентоні Джошуа.

Інвестори із Саудівської Аравії запросили ще двох відомих чемпіонів. Мова про Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Проте українець та британець поки що не прокоментували цю інформацію. Вони зайняті організацією інших поєдинків.

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