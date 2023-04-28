Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Джошуа рассказал, когда состоится бой с Уайлдером arrow

Джошуа рассказал, когда состоится бой с Уайлдером

28 апреля 2023 12:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Джошуа рассказал, когда состоится бой с Уайлдером
Энтони Джошуа на ринге. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Любители бокса станут свидетелями первоклассного противостояния двух представителей супертяжелого веса. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа выйдет на ринг против Деонтея Уайлдера. 

Команды спортсменов уже ведут переговоры об организации поединка, сообщает iFL TV

Читайте также:

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии собирается организовать в стране "Вечер бокса". В мероприятии должны принять участие лучше супертяжи мира. 

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа после победы над Джермейном Франклином. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Детали боя Джошуа — Уайлдер

Известный промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), уже прибыл в Эр-Рияд. Он проведет переговоры об организации поединка своего клиента с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

"Больше не вижу смысла отрицать это. Публично подтверждаю информацию о том, что выйду на ринг против Уайлдера. Мы обсуждаем детали контракта для боя в декабре. Поединок пройдет в Саудовской Аравии", — объяснил Энтони Джошуа.

Инвесторы из Саудовской Аравии пригласили еще двух известных чемпионов. Речь об Александре Усике и Тайсоне Фьюри. Однако украинец и британец пока не прокомментировали эту информацию. Они заняты организацией других поединков. 

Напомним, боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известна дата и место проведения боя. 

В "ПСЖ" нашли форварда, который заменит Месси и Неймара. Это настоящая звезда мирового футбола. 

Португалец Криштиану Роналду может уйти из "Аль-Насра" из-за внутренних проблем в клубе. 

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о будущем Михаила Мудрика в лондонском клубе. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас