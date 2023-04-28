Джошуа рассказал, когда состоится бой с Уайлдером

Энтони Джошуа на ринге. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Любители бокса станут свидетелями первоклассного противостояния двух представителей супертяжелого веса. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа выйдет на ринг против Деонтея Уайлдера.

Команды спортсменов уже ведут переговоры об организации поединка, сообщает iFL TV.

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Энтони Джошуа после победы над Джермейном Франклином. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Детали боя Джошуа — Уайлдер

Известный промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), уже прибыл в Эр-Рияд. Он проведет переговоры об организации поединка своего клиента с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

"Больше не вижу смысла отрицать это. Публично подтверждаю информацию о том, что выйду на ринг против Уайлдера. Мы обсуждаем детали контракта для боя в декабре. Поединок пройдет в Саудовской Аравии", — объяснил Энтони Джошуа.

Инвесторы из Саудовской Аравии пригласили еще двух известных чемпионов. Речь об Александре Усике и Тайсоне Фьюри. Однако украинец и британец пока не прокомментировали эту информацию. Они заняты организацией других поединков.

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