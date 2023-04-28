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Матч Евролиги "Реал" — "Партизан" перерос в массовую драку: поединок не доиграли

28 апреля 2023 13:41
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Матч Евролиги Реал — Партизан перерос в массовую драку — видео
Игроки "Партизана" покидают баскетбольную площадку. Фото: Instagram/partizanbc
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Четвертьфинальный поединок баскетбольной Евролиги между испанским "Реалом" и сербским "Партизаном" завершился массовой дракой игроков. Финальная сирена прозвучала досрочно — спортсмены не доиграли одну минуту 40 секунд.

Об этом сообщает Sportarena .

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Причины инцидента

Конфликтная ситуация началась после того, как игрок "сливочных" Серхио Льюль грубо сыграл против защитника "Партизана" Кевина Пантеры. Этот эпизод сначала вызвал потасовку между двумя спортсменами, но быстро перерос в массовую драку между представителями обеих команд.

Встречу не смогли доиграть из-за того, что на площадке не осталось достаточного количества баскетболистов — многие игроки были удалены.

В итоге матч завершился победой "Партизана" со счетом, который был зафиксирован на момент драки — 95:80. В серии плей-офф до трех побед впереди команда из Белграда — 2:0.

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