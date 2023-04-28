Голевая феерия в Ровно: "Верес" и "Львов" забили пять мячей на двоих
Ровенский "Верес" одержал волевую победу над "Львовом" в западноукраинском дерби в рамках 23 тура УПЛ. Матч получился богатым голами — команды забили пять мячей на двоих.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Интрига до последней минуты
Ровенский "Верес" до этого матча еще не побеждал на обновленном "Авангарде", поэтому поединок против "Львова" стал историческим в какой-то степени.
Первыми счет открыли гости — фактически в дебюте встречи отличился Свржняк. Хозяева ответили голом Кучерова на 13-й минуте. А уже на 18-q вышли вперед благодаря точному удару Близниченко — 2:1. Впрочем, под самый занавес первого тайма львовяне восстановили паритет — снова отличился Свржняк.
В начале второго тайма "Верес" сумел забить третий мяч. Это произошло на 49-й минуте. До конца поединка "Львов" мог сравнять счет и вырвать ничью, но судьба была против. Окончательный результат матча — 3:2 в пользу хозяев.
"Львов" все ближе к вылету из УПЛ.
УПЛ. 23-й тур
28 апреля. Ровно. Стадион "Авангард"
"Верес" — "Львов" 3:2
Голы: Кучеров 13, Близниченко 18, Шестаков 49 – Свржняк 4, Свржняк 45
"Верес": Ющишин — Гагун, Хондак (Дахновский 46), Курко, Вовченко — Кучеров (Тишининов 79), Клец (Лебеденко 59) — Близниченко, С. Шарай, В. Шарай — Шестаков (Гайдучик 68)
Тренер: Юрий Вирт
"Львов": Юрчук — Грисьо, Никитюк (Дитятьев 62), Фернандес, Симинин — Алибеков — Богунов (Кузик 59), Мильченко, Беляев, Мышенко (Эсеола 59) — Свржняк (Бугай 62)
Тренер: Анатолий Бессмертный
Арбитр: Дмитрий Панчишин
Никитюк 25, Беляев 29
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