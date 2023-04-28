Верес и Львов забили пять мячей на двоих

Игрок "Вереса" пытается обыграть футболиста "Львова". Фото: НК "Верес"

Ровенский "Верес" одержал волевую победу над "Львовом" в западноукраинском дерби в рамках 23 тура УПЛ. Матч получился богатым голами — команды забили пять мячей на двоих.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Ровенский "Верес" до этого матча еще не побеждал на обновленном "Авангарде", поэтому поединок против "Львова" стал историческим в какой-то степени.

Первыми счет открыли гости — фактически в дебюте встречи отличился Свржняк. Хозяева ответили голом Кучерова на 13-й минуте. А уже на 18-q вышли вперед благодаря точному удару Близниченко — 2:1. Впрочем, под самый занавес первого тайма львовяне восстановили паритет — снова отличился Свржняк.

Игроки "Вереса" празднуют гол в ворота "Львова". Фото: НК "Верес"

В начале второго тайма "Верес" сумел забить третий мяч. Это произошло на 49-й минуте. До конца поединка "Львов" мог сравнять счет и вырвать ничью, но судьба была против. Окончательный результат матча — 3:2 в пользу хозяев.

"Львов" все ближе к вылету из УПЛ.

УПЛ. 23-й тур

28 апреля. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" — "Львов" 3:2

Голы: Кучеров 13, Близниченко 18, Шестаков 49 – Свржняк 4, Свржняк 45

"Верес": Ющишин — Гагун, Хондак (Дахновский 46), Курко, Вовченко — Кучеров (Тишининов 79), Клец (Лебеденко 59) — Близниченко, С. Шарай, В. Шарай — Шестаков (Гайдучик 68)

Тренер: Юрий Вирт

"Львов": Юрчук — Грисьо, Никитюк (Дитятьев 62), Фернандес, Симинин — Алибеков — Богунов (Кузик 59), Мильченко, Беляев, Мышенко (Эсеола 59) — Свржняк (Бугай 62)

Тренер: Анатолий Бессмертный

Арбитр: Дмитрий Панчишин

Никитюк 25, Беляев 29

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