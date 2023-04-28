Шовковський провів перший матч на чолі Динамо — результат гри з Металістом

Шовковський спостерігає за тренуванням. Фото: УНІАН

У рамках 23 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) харківський "Металіст" прийняв на стадіоні "Авангард" київське "Динамо". Обидві команди небезпідставно розраховували набрати в цій зустрічі очки.

Вперше за довгий час на тренерському містку "Динамо" не було Мірчі Луческу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому поєдинку сезону цих суперників київська команда розгромила харків'ян із рахунком 3:0. Однак "Динамо" регулярно втрачає очки, а перемоги даються "біло-синім" насилу.

Хід поєдинку

"Металіст" — "Динамо" — 1:3 (0:0)

Голи: Прядун, 81 — Сирота, 70; Ванат, 75

Вилучення: Романюк, 49 ("Металіст") — фол останньої надії

"Металіст": Єрмолов — Картушов, Коррал, Порох, Паті, Романюк — Чайковський (Бойчук, 46; Наумець, 73), Ралюченко — Демченко (капітан), Прядун, Панасенко (Багачанський, 60).

В.о. тренера: Періца Огненович.

"Динамо": Нещерет — Вівчаренко, Сирота, Дячук (Попов, 77), Тимчик — Андрієвський, Сидорчук (капітан) — Волошин (Кабаєв, 46), Буяльський, Беніто (Діалло, 77) — Ванат (Рамірес, 77).

В.о. тренера: Олександр Шовковський.

Гості дуже активно розпочали поєдинок. Вже в дебюті зустрічі Буяльський зробив ідеальну передачу на Беніто, який не зміг обіграти воротаря "Металіста". Незабаром кияни могли претендувати на пенальті за фол Романюка на Буяльському у штрафному майданчику харків'ян, але рефері був іншої думки.

На 25-й хвилині Нещерет перевів м'яч через поперечину після чудового удару у виконанні Демченка. Але це був самотній момент біля воріт киян. "Динамо" домінувало у матчі. Буяльський не влучив у ворота з вигідної позиції, Андрієвський направив м'яч у штангу.

Проти Буяльського порушили правила. Фото: УНІАН

Господарям поля щастило до початку другого тайму. А потім Романюк брутально зіграв проти Кабаєва, і "Металіст" залишився у меншості. Харків'яни ще протрималися якийсь час, але на 60-й хвилині Сирота завдав ідеального удару з меж чужого штрафного, 0:1. Через п'ять хвилин атака за участю Буяльського і Кабаєва завершилася передачею на Ваната, якому залишилося не промахнутися повз порожні ворота, 0:2.

Після цього тренерський штаб "Динамо" провів потрійну заміну. Це призвело не до результату, на який розраховував Олександр Шовковський. Попов одразу ж послизнувся на полі, і м'яч виявився у суперника. Прядун без проблем переграв Нещерета, 1:2. Але на більше харків'янам забракло часу та сил. Натомість "динамівці" забили зусиллями Вівчаренко, 1:3.

"Динамо" здобуло складну перемогу, але Шовковському вдався дебют у ролі виконуючого обов'язки головного тренера команди.

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