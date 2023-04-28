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Шовковский провел первый матч во главе "Динамо": результат игры с "Металлистом"

28 апреля 2023 14:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский провел первый матч во главе Динамо — результат игры с Металлистом
Шовковский наблюдает за тренировкой. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) харьковский "Металлист" принял на стадионе "Авангард" киевское "Динамо". Обе команды не без оснований рассчитывали набрать в этой встрече очки. 

Впервые за долгое время на тренерском мостике "Динамо" не оказалось Мирчи Луческу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первом поединке сезона этих соперников киевская команда разгромила харьковчан со счетом 3:0. Однако "Динамо" регулярно теряет очки, а победы даются "бело-синим" с трудом. 

Ход поединка 

"Металлист" — "Динамо" — 1:3 (0:0) 

Голы: Прядун, 81 — Сирота, 70; Ванат, 75

Удаление: Романюк, 49 ("Металлист") — фол последней надежды

"Металлист": Ермолов — Картушов, Коррал, Порох, Пати, Романюк — Чайковский (Бойчук, 46; Наумец, 73), Ралюченко — Демченко (капитан), Прядун, Панасенко (Багачанский, 60). 

И.о. тренера: Перица Огненович. 

"Динамо": Нещерет — Вивчаренко, Сирота, Дячук (Попов, 77), Тымчик — Андриевский, Сидорчук (капитан) — Волошин (Кабаев, 46), Буяльский, Бенито (Диалло, 77) — Ванат (Рамирес, 77).

И.о. тренера: Александр Шовковский. 

Гости очень активно начали поединок. Уже в дебюте встречи Буяльский сделал идеальную передачу на Бенито, который не сумел обыграть вратаря "Металлиста". Вскоре киевляне могли претендовать на пенальти за фол Романюка на Буяльском в штрафной харьковчан, но рефери был иного мнения. 

На 25-й минуте Нещерет перевел мяч через перекладину после отличного удара в исполнении Демченко. Но это был одинокий момент у ворот киевлян. "Динамо" доминировало в матче. Буяльский не попал по воротам из выгодной позиции, Андриевский направил мяч в штангу. 

Виталий Буяльский УНИАН
Против Буяльского нарушили правила. Фото: УНИАН

Хозяевам поля везло до начала второго тайма. А потом Романюк грубо сыграл против Кабаева, и "Металлист" остался в меньшинстве. Харьковчане еще продержались некоторое время, но на 60-й минуте Сирота нанес идеальный удар из пределов чужой штрафной, 0:1. Пять минут спустя атака с участием Буяльского и Кабаева завершилась передачей на Ваната, которому осталось не промахнуться мимо пустых ворот, 0:2. 

После этого тренерский штаб "Динамо" провел тройную замену. Это привело не к тому результату, на который рассчитывал Александр Шовковский. Попов сразу же поскользнулся на поле, и мяч оказался у соперника. Прядун без проблем переиграл Нещерета, 1:2. Но на большее харьковчанам не хватило времени и сил. Вместо этого "динамовцы" забили усилиями Вивчаренко, 1:3. 

"Динамо" одержало сложную победу, но Шовковскому удался дебют в роли выполняющего обязанности главного тренера команды. 

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