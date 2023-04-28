Шовковский провел первый матч во главе Динамо — результат игры с Металлистом

Шовковский наблюдает за тренировкой. Фото: УНИАН

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) харьковский "Металлист" принял на стадионе "Авангард" киевское "Динамо". Обе команды не без оснований рассчитывали набрать в этой встрече очки.

Впервые за долгое время на тренерском мостике "Динамо" не оказалось Мирчи Луческу, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В первом поединке сезона этих соперников киевская команда разгромила харьковчан со счетом 3:0. Однако "Динамо" регулярно теряет очки, а победы даются "бело-синим" с трудом.

Ход поединка

"Металлист" — "Динамо" — 1:3 (0:0)

Голы: Прядун, 81 — Сирота, 70; Ванат, 75

Удаление: Романюк, 49 ("Металлист") — фол последней надежды

"Металлист": Ермолов — Картушов, Коррал, Порох, Пати, Романюк — Чайковский (Бойчук, 46; Наумец, 73), Ралюченко — Демченко (капитан), Прядун, Панасенко (Багачанский, 60).

И.о. тренера: Перица Огненович.

"Динамо": Нещерет — Вивчаренко, Сирота, Дячук (Попов, 77), Тымчик — Андриевский, Сидорчук (капитан) — Волошин (Кабаев, 46), Буяльский, Бенито (Диалло, 77) — Ванат (Рамирес, 77).

И.о. тренера: Александр Шовковский.

Гости очень активно начали поединок. Уже в дебюте встречи Буяльский сделал идеальную передачу на Бенито, который не сумел обыграть вратаря "Металлиста". Вскоре киевляне могли претендовать на пенальти за фол Романюка на Буяльском в штрафной харьковчан, но рефери был иного мнения.

На 25-й минуте Нещерет перевел мяч через перекладину после отличного удара в исполнении Демченко. Но это был одинокий момент у ворот киевлян. "Динамо" доминировало в матче. Буяльский не попал по воротам из выгодной позиции, Андриевский направил мяч в штангу.

Против Буяльского нарушили правила. Фото: УНИАН

Хозяевам поля везло до начала второго тайма. А потом Романюк грубо сыграл против Кабаева, и "Металлист" остался в меньшинстве. Харьковчане еще продержались некоторое время, но на 60-й минуте Сирота нанес идеальный удар из пределов чужой штрафной, 0:1. Пять минут спустя атака с участием Буяльского и Кабаева завершилась передачей на Ваната, которому осталось не промахнуться мимо пустых ворот, 0:2.

После этого тренерский штаб "Динамо" провел тройную замену. Это привело не к тому результату, на который рассчитывал Александр Шовковский. Попов сразу же поскользнулся на поле, и мяч оказался у соперника. Прядун без проблем переиграл Нещерета, 1:2. Но на большее харьковчанам не хватило времени и сил. Вместо этого "динамовцы" забили усилиями Вивчаренко, 1:3.

"Динамо" одержало сложную победу, но Шовковскому удался дебют в роли выполняющего обязанности главного тренера команды.

Напомним, боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известна дата и место проведения боя.

Тем временем Усик снова приехал на фронт, чтобы поддержать бойцов ВСУ. Спортсмен принял участие в обстреле оккупантов.

Португалец Криштиану Роналду может уйти из "Аль-Насра" из-за внутренних проблем в клубе.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о будущем Михаила Мудрика в лондонском клубе.