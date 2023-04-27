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Луческу отложил операцию из-за проблем с сердцем

27 апреля 2023 09:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу отложил операцию из-за проблем с сердцем
Мирча Луческу во время матча "Динамо". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу продолжает готовиться к операции. Процесс оказался более сложным, чем предполагалось изначально.

Румынский специалист должен пройти углубленное медицинское обследование, сообщает Gazeta Sporturilor

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В последние месяцы у Мирчи Луческу обострился коксартроз. Это артроз тазобедренного сустава — хроническое заболевание, которое приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Заметно, что 77-летнему тренеру стало сложно ходить, он прихрамывает на одну ногу. 

Еще одна операция

Врачи уговорили Луческу согласиться на операцию. Она будет проведена в Киеве. В этом время руководить игрой киевского "Динамо" будет помощник румынского тренера Александр Шовковский. 

Йовичевич и Луческу
Йовичевич и Луческу во время матча "Шахтера" с "Динамо". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В 1992 и 2009 годах у Мирчи Луческу были зафиксированы два предынфарктных состояния. Украинские врачи настояли на необходимости проведения детального кардиологического обследования румынского тренера. Было принято решение о замене коронарного стента, процедура прошла удачно.

Теперь Мирче Луческу понадобится несколько дней покоя, а потому операция по поводу коксартроза была перенесена на первое мая. 

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