Луческу відклав операцію через проблеми із серцем

Мірча Луческу під час матчу "Динамо". Фото: УНІАН

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу продовжує готуватися до операції. Процес виявився складнішим, ніж передбачалося спочатку.

Румунський фахівець має пройти поглиблене медичне обстеження, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Останніми місяцями у Мірчі Луческу загострився коксартроз. Це артроз кульшового суглоба — хронічне захворювання, яке призводить до проблем з опорно-руховим апаратом. Помітно, що 77-річному тренеру стало складно ходити, він накульгує на одну ногу.

Ще одна операція

Лікарі умовили Луческу погодитись на операцію. Вона буде проведена у Києві. У цей час керуватиме грою київського "Динамо" помічник румунського тренера Олександр Шовковський.

Йовичевич та Луческу під час матчу "Шахтаря" з "Динамо". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У 1992 і 2009 роках у Мірчі Луческу було зафіксовано два передінфарктні стани. Українські лікарі наполягли на необхідності проведення детального кардіологічного обстеження румунського тренера. Було ухвалено рішення про заміну коронарного стента, процедура пройшла вдало.

Тепер Мірчі Луческу знадобиться кілька днів спокою, а тому операцію з приводу коксартрозу було перенесено на перше травня.

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