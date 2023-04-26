Алиев оценил перспективы Шовковского в качестве тренера Динамо

Александр Шовковский на тренировке сборной Украины. Фото: УНИАН

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев поделился мнением об изменении тренера в киевском "Динамо". Александр Шовковский будет выполнять обязанности наставника "бело-синих" в несколько ближайших месяцев.

Алиев не сомневается, что его бывший партнер по команде сможет улучшить игру "динамовцев", сообщает "Футбол TIME".

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Александр Шовковский с детьми. Фото: УНИАН

Новый тренер для "Динамо"

В отсутствие Мирчи Луческу выполнять обязанности наставника столичного клуба будет его ассистент Александр Шовковский. По мнению Алиева, бывший вратарь сборной Украины сможет навести порядок в команде.

"Шовковский провел очень много времени в "Динамо", поработал в сборной с Шевченко. Думаю, что опыт у него есть, тем более для молодых ребят, он будет авторитетом, особенно если рядом есть такой помощник, как Олег Гусев. Хочу пожелать этому тренерскому штабу, чтобы они добились успехов", — заявил Александр Алиев.

Развитие "динамовской" молодежи

Бывшему игроку "Динамо" не понравился недавний матч команды против донецкого "Шахтера". Алиев отметил, что за последние годы уровень игры обеих команд снизился.

"Шовковский им скажет и объяснит, за какой клуб они выходят играть, на каком стадионе играют. А пришедшая молодежь, чтобы они понимали, что это не детский, а взрослый футбол, а в Европе еще сложнее. Саша внесет большой вклад в развитие молодежи", — объяснил Александр Алиев.

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