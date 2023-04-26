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"Це вже дорослий футбол": Алієв оцінив перспективи Шовковського у ролі тренера "Динамо"

26 квітня 2023 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Алієв оцінив перспективи Шовковського у ролі тренера Динамо
Олександр Шовковський на тренуванні збірної України Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв поділився думкою про зміну тренера у київському "Динамо". Олександр Шовковський виконуватиме обов'язки наставника "біло-синіх" у кілька найближчих місяців.

Алієв не сумнівається, що його колишній партнер по команді зможе покращити гру "динамівців", повідомляє "Футбол TIME".

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Олександр Шовковський
Олександр Шовковський із дітьми. Фото: УНІАН

Новий тренер для "Динамо"

За відсутності Мірчі Луческу виконуватиме обов'язки наставника столичного клубу його асистент Олександр Шовковський. На думку Алієва, колишній воротар збірної України зможе навести лад у команді.

"Шовковський провів дуже багато часу в "Динамо", попрацював у збірній із Шевченком. Думаю, що досвід у нього є, тим більше для молодих хлопців, він буде авторитетом, особливо якщо поруч є такий помічник, як Олег Гусєв. Хочу побажати цьому тренерському штабу, щоб вони досягли успіхів", — заявив Олександр Алієв.

Розвиток "динамівської" молоді

Колишньому гравцю "Динамо" не сподобався нещодавній матч команди проти донецького "Шахтаря". Алієв зазначив, що за останні роки рівень гри обох команд знизився.

"Шовковський їм скаже і пояснить, за який клуб вони виходять грати, на якому стадіоні грають. А молодь, щоб вони розуміли, що це не дитячий, а дорослий футбол, а в Європі ще складніше. Саша зробить великий внесок у розвиток молоді", — пояснив Олександр Алієв.

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