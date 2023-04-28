Зінченко та Мудрик зустрілись з українськими захисниками в Лондоні

Зінченко та Мудрик в компанії українських військових в Лондоні. Фото: Facebook/ukrainesportmedia

Футболісти національної збірної України Олександр Зінченко та Михайло Мудрик, які виступають за "Арсенал" та "Челсі" відповідно, зустрілись з бійцями ЗСУ в Лондоні. Наші захисники брали участь у спортивному марафоні, що проходив у столиці Англії.

Про це повідомляє Асоціація спортивних журналістів України у своєму Facebook.

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Зустріч пройшла у доволі приємній та невимушеній атмосфері. Михайло Мудрик та Олександр Зінченко поспілкувались з бійцями, а також підписали ігрові футболки, які будуть виставлені на аукціоні з метою зібрання коштів на протезування та реабілітацію військовослужбовців.

Олександр Зінченко залишає автограф на українському прапорі. Фото: Facebook/ukrainesportmedia

Українські вояки брали участь у лондонському спеціальному марафоні. Серед учасників заходу — діючий військовий Роман Кашпур, котрий на війні з агресором втратив ногу. Він пробіг у Лондоні повну дистанцію — 42 км.

"Його участь у марафоні була присвячена важкопораненим українським військовим та справі допомоги пораненим, які втратили на війні кінцівки" — йдеться в повідомленні.

Олександр Зінченко та Михайло Мудрик мешкають у Лондоні та захищають кольори місцевих футбольних клубів — "Арсенала" та "Челсі".

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