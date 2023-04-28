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Зінченко та Мудрик зустрілись з українськими захисниками в Лондоні

28 квітня 2023 20:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Зінченко та Мудрик зустрілись з українськими захисниками в Лондоні
Зінченко та Мудрик в компанії українських військових в Лондоні. Фото: Facebook/ukrainesportmedia
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Футболісти національної збірної України Олександр Зінченко та Михайло Мудрик, які виступають за "Арсенал" та "Челсі" відповідно, зустрілись з бійцями ЗСУ в Лондоні. Наші захисники брали участь у спортивному марафоні, що проходив у столиці Англії. 

Про це повідомляє Асоціація спортивних журналістів України у своєму Facebook.

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Зустріч пройшла у доволі приємній та невимушеній атмосфері. Михайло Мудрик та Олександр Зінченко поспілкувались з бійцями, а також підписали ігрові футболки, які будуть виставлені на аукціоні з метою зібрання коштів на протезування та реабілітацію військовослужбовців. 

Зінченко та Мудрик
Олександр Зінченко залишає автограф на українському прапорі. Фото: Facebook/ukrainesportmedia

Українські вояки брали участь у лондонському спеціальному марафоні. Серед учасників заходу — діючий військовий Роман Кашпур, котрий на війні з агресором втратив ногу. Він пробіг у Лондоні повну дистанцію — 42 км.

"Його участь у марафоні була присвячена важкопораненим українським військовим та справі допомоги пораненим, які втратили на війні кінцівки" — йдеться в повідомленні. 

Олександр Зінченко та Михайло Мудрик мешкають у Лондоні та захищають кольори місцевих футбольних клубів — "Арсенала" та "Челсі". 

Нагадаємо, боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про майбутнє Михайла Мудрика у лондонському клубі.

Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Харрі Кейном та Віктором Осімхеном. 

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