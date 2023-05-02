Бекхем відзначає 48-річчя: як Вікторія та діти привітали зірку футболу
Власник американської футбольної команди "Інтер Маямі" Девід Бекхем святкує свій 48-й день народження. На сімейній урочистості зібралися сам іменинник, його дружина Вікторія та діти зіркової пари.
Вікторія Бекхем поділилася фотографіями свята на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Вже багато років Девід Бекхем вважається іконою стилю, мільйони людей постійно обговорюють його нові образи. В останні роки колишній півзахисник збірної Англії, "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реала" став стриманішим при виборі гардероба.
Сімейні вітання
Бекхем став проводити більше часу із сім'єю, особливо це стосується дружини ексфутболіста та його молодших дітей. Старші сини Бекхема вже покинули батьківську хату і бачаться з мамою та татом досить рідко.
Союз Девіда та Вікторії Бекхем залишається непорушним багато років. Вони подають приклад щасливої пари, і в день народження глави сімейства з'явилися фотодокази того, що кохання між подружжям не згасло.
Вікторія Бекхем поділилася ніжними та зворушливими відео та фото. На одному з них вона кружляє з чоловіком в танці, на іншому — лежить біля його ніг і дякує коханій людині за довгі роки сімейного щастя.
Залишається побажати імениннику довгих років здоров'я, адже решта в нього вже є.
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