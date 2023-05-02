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Бекхем відзначає 48-річчя: як Вікторія та діти привітали зірку футболу

2 травня 2023 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бекхем відзначає 48-річчя: як Вікторія та діти привітали зірку футболу
Девід та Вікторія Бекхем на сімейній вечері. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Власник американської футбольної команди "Інтер Маямі" Девід Бекхем святкує свій 48-й день народження. На сімейній урочистості зібралися сам іменинник, його дружина Вікторія та діти зіркової пари.

Вікторія Бекхем поділилася фотографіями свята на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Вже багато років Девід Бекхем вважається іконою стилю, мільйони людей постійно обговорюють його нові образи. В останні роки колишній півзахисник збірної Англії, "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реала" став стриманішим при виборі гардероба.

Девід Бекхем
Девід Бекхем із синами. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Сімейні вітання

Бекхем став проводити більше часу із сім'єю, особливо це стосується дружини ексфутболіста та його молодших дітей. Старші сини Бекхема вже покинули батьківську хату і бачаться з мамою та татом досить рідко.

Союз Девіда та Вікторії Бекхем залишається непорушним багато років. Вони подають приклад щасливої пари, і в день народження глави сімейства з'явилися фотодокази того, що кохання між подружжям не згасло.

Девід Бекхем
Девід Бекхем із дітьми. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем поділилася ніжними та зворушливими відео та фото. На одному з них вона кружляє з чоловіком в танці, на іншому — лежить біля його ніг і дякує коханій людині за довгі роки сімейного щастя.

Залишається побажати імениннику довгих років здоров'я, адже решта в нього вже є.

Девід та Вікторія Бекхем
Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

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