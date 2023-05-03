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Гвоздик раскрыл правду про ссору с Ломаченко

3 мая 2023 12:10
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Гвоздик раскрыл правду про ссору с Ломаченко
Александр Гвоздик во время интервью. Фото: УНИАН
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Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик ответил на вопрос об отношениях со своим партнером по сборной Украины Василием Ломаченко. Соотечественники уже давно почти не поддерживают отношений. 

Гвоздика часто спрашивают о причинах ссоры с Ломаченко, напоминает Boxing News

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Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) подтвердил, что не общается со своим бывшим другом Василием Ломаченко (17-2, 11 КО). Во время выступлений за сборную Украины по боксу они жили в одном номере и часто проводили вместе время. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко после тренироовки. Фото: УНИАН

Правда о Ломаченко

Гвоздик часто тренировался вместе с Ломаченко, но со временем отношения между спортсменами изменились. Теперь они не общаются. 

"Могу откровенно сказать, что в настоящее время наши отношения равны нулю. Это не значит, что я его буду говорить о Василии что-то плохое. Между нами нет проблем. Просто мы остыли друг к другу.

Я не хочу создавать неудобства для Василия. Не собираюсь совершать какие-то подлые поступки, рассказывать о нем гадости. Он приятный человек, мой соотечественник. Уверен, он любит свою страну, но у нас были отношения, а теперь их просто нет. Вот и все. Никакой вражды между нами нет", — заверил Александр Гвоздик. 

Недавно состоялось возвращение Гвоздика на ринг после трехлетней паузы. Украинский боксер победил Жозуэ Обандо единогласным решением судей (60:54, 60:54, 60:54). 

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