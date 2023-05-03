Гвоздик раскрыл правду про ссору с Ломаченко

Александр Гвоздик во время интервью. Фото: УНИАН

Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик ответил на вопрос об отношениях со своим партнером по сборной Украины Василием Ломаченко. Соотечественники уже давно почти не поддерживают отношений.

Гвоздика часто спрашивают о причинах ссоры с Ломаченко, напоминает Boxing News.

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Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) подтвердил, что не общается со своим бывшим другом Василием Ломаченко (17-2, 11 КО). Во время выступлений за сборную Украины по боксу они жили в одном номере и часто проводили вместе время.

Василий Ломаченко после тренироовки. Фото: УНИАН

Правда о Ломаченко

Гвоздик часто тренировался вместе с Ломаченко, но со временем отношения между спортсменами изменились. Теперь они не общаются.

"Могу откровенно сказать, что в настоящее время наши отношения равны нулю. Это не значит, что я его буду говорить о Василии что-то плохое. Между нами нет проблем. Просто мы остыли друг к другу.

Я не хочу создавать неудобства для Василия. Не собираюсь совершать какие-то подлые поступки, рассказывать о нем гадости. Он приятный человек, мой соотечественник. Уверен, он любит свою страну, но у нас были отношения, а теперь их просто нет. Вот и все. Никакой вражды между нами нет", — заверил Александр Гвоздик.

Недавно состоялось возвращение Гвоздика на ринг после трехлетней паузы. Украинский боксер победил Жозуэ Обандо единогласным решением судей (60:54, 60:54, 60:54).

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