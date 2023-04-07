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Надо было почувствовать ринг: Гвоздик о возвращении и смене промоутеров

7 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Гвоздик о возвращении и смене промоутеров
Украинский боксер дал откровенное интервью
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Эксчемпион мира в полутяжелом дивизионе по версии WBC Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) поделился почему он не нокаутировал мексиканца Хосе Обандо (20-35-2, 15 КО) уже в первом раунде. А также почему не продолжил сотрудничество с тренером Тедди Атласом и менеджером Эгисом Климасом по возвращении.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "ОДНОЙ ЛЕВОЙ".

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"Во-первых, я не ставил себе такую цель – нокаутировать его. Потому что у меня был перерыв, 3 года, и мне нужно было почувствовать ринг и отбоксировать гораздо больше раундов. Я скажу честно, без отмазок: у меня была задача дойти до последнего шестого раунда. До этого раунда, по моему мнению, у меня были возможности его подловить, потому что, скажем, это боксер не очень высокого уровня. В шестом раунде я имел полную свободу действий, но я не смог нокаутировать его. В пятом я отпускал его специально. Мне нужно было двигаться, почувствовать ринг и так далее", — говорит Гвоздик.

По истории о сотрудничестве с тренером Тедди Атласом и менеджером Эгисом Климасом боксер считал, что эту страницу нужно перевернуть и начать все с нуля.

"Мне показалось, что. Марк Контрерас – это человек, с которым я начинал, и работа с которым меня устраивала. На самом деле, даже когда я работал с Тедди Атласом, мы продолжали общаться с Марком. Мы всегда были с ним в хороших отношениях. Я есть опыт, что-то мне дал Тедди, а сейчас мне комфортно работать с Марко. С Эгисом у меня тоже есть абсолютно нормальные отношения. Но я в своей карьере со второй попытки решил попробовать что-то другое", — сказал украинец.

Напомним, Гвоздик вернулся в ринг в феврале 2023 года, выиграв судейское решение у мексиканского боксера.

Следующим оппонентом Гвоздика станет Ричард Болотник из Латвии (19-6-1, 8 КО). Бой состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре в рамках шоу Сауля Альвареса и Джона Райдера.

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Футбол — это не только серьезные дяди атлетического телосложения, готовые биться до крови на ногах ради победы своей команды. Иногда во время матчей могут происходить довольно нестандартные и даже остроумные ситуации .

 

 

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