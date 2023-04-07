Гвоздик про повернення та зміну промоутерів

Український боксер дав відверте інтерв’ю

Ексчемпіон світу у напівважкому дивізіоні за версією WBC Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) поділився чому він не нокаутував мексиканця Хосе Обандо (20-35-2, 15 КО) вже в першому раунді. А також чому не продовжив співпрацю з тренером Тедді Атласом та менеджером Егісом Клімасом після повернення.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ОДНІЄЮ ЛІВОЮ".

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"По-перше, я не ставив собі таку мету – нокаутувати його. Тому що у мене була перерва, 3 роки, і мені потрібно було відчути ринг і відбоксувати значно більше раундів. Я скажу чесно, без відмазок: я мав завдання дійти до останнього шостого раунду. До цього раунду, на мою думку, у мене були можливості його підловити. Бо, скажімо, це боксер не дуже високого рівня. У шостому раунді я мав повну свободу дій, але я не зміг нокаутувати його. Ось так. А перших п'яти я відпускав його спеціально. Мені потрібно було рухатися, відчути ринг і таке інше", – каже Гвоздик.

Щодо історії про співпрацю з тренером Тедді Атласом та менеджером Егісом Клімасом боксер вважав, що цю сторінку треба перевернути та почати все з нуля.

"Мені здалося, що. Марко Контрерас – це людина, з якою я починав, і робота з якою мене влаштовувала. Насправді, навіть коли я працював із Тедді Атласом, ми продовжували спілкуватися з Марком. Ми завжди були з ним у добрих стосунках. Я маю досвід, щось мені дав Тедді, а зараз мені комфортно працювати з Марко. З Егісом у мене також є абсолютно нормальні стосунки. Але я у своїй кар'єрі з другої спроби вирішив спробувати щось інше", – сказав українець.

Нагадаємо, Гвоздик повернувся в ринг у лютому 2023 року, вигравши суддівським рішенням у мексиканського боксера.

Наступним опонентом Гвоздика стане Річард Болотник із Латвії (19-6-1, 8 КО). Бій відбудеться 6 травня у мексиканській Гвадалахарі в рамках шоу Сауля Альвареса та Джона Райдера.

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