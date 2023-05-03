Гвоздик розкрив правду про сварку з Ломаченком

Олександр Гвоздик під час інтерв'ю. Фото: УНІАН

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик відповів на питання про стосунки зі своїм партнером зі збірної України Василем Ломаченком. Співвітчизники вже давно майже не підтримують стосунків.

Гвоздика часто запитують про причини сварки з Ломаченком, нагадує Boxing News.

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Ексчемпіон світу з боксу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) підтвердив, що не спілкується зі своїм колишнім другом Василем Ломаченком (17-2, 11 КО). Під час виступів за збірну України з боксу вони жили в одному номері та часто проводили разом час.

Василь Ломаченко після тренування. Фото: УНІАН

Правда про Ломаченка

Гвоздик часто тренувався разом із Ломаченком, але згодом відносини між спортсменами змінилися. Тепер вони не спілкуються.

"Можу відверто сказати, що нині наші відносини дорівнюють нулю. Це не означає, що я його говоритиму про Василя щось погане. Між нами немає проблем. Просто ми охолонули один до одного.

Я не хочу створювати незручності для Василя. Не збираюся робити якісь підлі вчинки, розповідати про нього гидоту. Він приємна людина, мій співвітчизник. Упевнений, він любить свою країну, але ми мали стосунки, а тепер їх просто немає. От і все. Жодної ворожнечі між нами немає", — запевнив Олександр Гвоздик.

Нещодавно відбулося повернення Гвоздика на ринг після трирічної паузи. Український боксер переміг Жозуе Обандо одноголосним рішенням суддів (60:54, 60:54, 60:54).

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