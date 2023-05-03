Роналду снова опередил Месси и установил мировой рекорд

Криштиану Роналду принимает поздравления. Фото: instagram.com/cristiano/

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду сумел стать автором впечатляющего рекорд. В возрасте 38 лет он стал самым высокооплачиваемым спортсменом года.

Этот рекорд по версии Forbes Роналду установил благодаря переезду в Саудовскую Аравию, сообщает The Guardian.

Читайте также:

Карьера Криштиану Роналду снова в полном порядке. После скандалов на Кубке Мира в Катаре и досрочного расторжения контракта с английским "Манчестер Юнайтед" португалец впал в депрессию. Но переезд в Саудовскую Аравию позволил ветерану продемонстрировать впечатляющие результаты.

Доход Роналду

В 2023-м году Роналду сыграл 12 поединков в составе "Аль-Насра", который ведет борьбу за чемпионский титул. На счету Криштиану 12 голов и две результативные передачи. Но у португальца есть успехи и за пределами поля.

За последние 12 месяцев Роналду заработал 136 млн долларов. Он получил в "МЮ" и "Аль-Насре" 46 млн, еще 90 млн Криштиану заплатили в качестве рекламных и спонсорских доходов. По условиям контракта с клубом из Саудовской Аравии португалец заработает 200 млн за два года.

Тройка самых высокооплачиваемых футболистов года

Криштиану Роналду — 136 млн долларов;

Лионель Месси — 130 млн долларов;

Килиан Мбаппе — 120 млн долларов.

Напомним, Дэвид Бекхэм отметил свой 48-й день рождения. Его супруга Виктория опубликовала фотографии по торжествам.

Предатель Дмитрий Иванисеня показал, как отдыхает с женой на Мальдивах за российские деньги.

Полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

Украинский боксер несмотря на ранение больше суток удерживал позицию на фронте в Луганской области.

Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес поставила точку в слухах о разводе с португальским футболистом.