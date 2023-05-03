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Роналду снова опередил Месси и установил мировой рекорд

3 мая 2023 10:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду снова опередил Месси и установил мировой рекорд
Криштиану Роналду принимает поздравления. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду сумел стать автором впечатляющего рекорд. В возрасте 38 лет он стал самым высокооплачиваемым спортсменом года. 

Этот рекорд по версии Forbes Роналду установил благодаря переезду в Саудовскую Аравию, сообщает The Guardian

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Доход Роналду 

В 2023-м году Роналду сыграл 12 поединков в составе "Аль-Насра", который ведет борьбу за чемпионский титул. На счету Криштиану 12 голов и две результативные передачи. Но у португальца есть успехи и за пределами поля. 

За последние 12 месяцев Роналду заработал 136 млн долларов. Он получил в "МЮ" и "Аль-Насре" 46 млн, еще 90 млн Криштиану заплатили в качестве рекламных и спонсорских доходов. По условиям контракта с клубом из Саудовской Аравии португалец заработает 200 млн за два года. 

Тройка самых высокооплачиваемых футболистов года

  • Криштиану Роналду — 136 млн долларов; 
  • Лионель Месси — 130 млн долларов; 
  • Килиан Мбаппе — 120 млн долларов. 

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