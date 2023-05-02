Украинский боксер, несмотря на ранение, более суток держал оборону на фронте

Михаил Селиванов на реабилитации. Фото: скриншот YouTube

Мастер спорта по боксу Михаил Селиванов больше суток удерживал позицию на фронте в Луганской области. Боец Вооруженный сил Украины получил ранение, но не позволил ни на метр продвинуться противнику.

Во время ожесточенного боя на руках у Селиванова умирали сослуживцы, сообщает "Суспільне".

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С самого начала полномасштабного вооруженного вторжения россиян в Украину Михаил Селиванов оставил спорт, как и всю гражданскую жизнь, и ушел на фронт добровольцем. Он защищал территорию родной страны сначала на Донецком, а затем и на Луганском направлениях. Нацгвардеец служит старшим пулеметчиком 50-го полка имени полковника Семена Высочана.

"Последний выезд был сложным из-за того, что мы по нескольку суток стояли в окопе. Шел дождь, почва размокла, форма прилипала к телу. Но мы стояли и держали оборону. Козацкий дух не сломать", — рассказал Михаил Селиванов.

Михаил Селиванов на фронте. Фото: скриншот YouTube

Сдерживали атаки оккупантов больше двух суток

В бою на Луганщине, который продолжался больше 54 часов, погибли несколько побратимов Селиванова. Сам он получил ранение.

"В тот день было много пехотных атак. Россияне сбрасывали с дронов на нас газ. Но мы не отступили ни на шаг. Мой побратим умер у меня на руках. Сначала я еще слышал, как билось его сердце. Говорил, что мы обязательно выживем. Но в какой-то момент он перестал дышать", — вспомнил Селиванов.

Михаил Селиванов в рядах ВСУ. Фото: скриншот YouTube

Нацгвардеец в мирной жизни был мастером спорта и основателем детской школы бокса в Ивано-Франковской области. Он семь лет выступал за сборную Украины.

"Я три раза ездил на чемпионаты Европы, дважды был на чемпионатах мира. Не раз бился с "москалями", — с улыбкой рассказал Селиванов.

Сейчас воин ВСУ проходит реабилитацию. Врачи так и не сумели извлечь из тела Селиванова осколки, но после выздоровления он все равно планирует вернуться в строй.

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