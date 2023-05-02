Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинский боксер, несмотря на ранение, более суток держал оборону на фронте arrow

Украинский боксер, несмотря на ранение, более суток держал оборону на фронте

2 мая 2023 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский боксер, несмотря на ранение, более суток держал оборону на фронте
Михаил Селиванов на реабилитации. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мастер спорта по боксу Михаил Селиванов больше суток удерживал позицию на фронте в Луганской области. Боец Вооруженный сил Украины получил ранение, но не позволил ни на метр продвинуться противнику. 

Во время ожесточенного боя на руках у Селиванова умирали сослуживцы, сообщает "Суспільне". 

Читайте также:

С самого начала полномасштабного вооруженного вторжения россиян в Украину Михаил Селиванов оставил спорт, как и всю гражданскую жизнь, и ушел на фронт добровольцем. Он защищал территорию родной страны сначала на Донецком, а затем и на Луганском направлениях. Нацгвардеец служит старшим пулеметчиком 50-го полка имени полковника Семена Высочана. 

"Последний выезд был сложным из-за того, что мы по нескольку суток стояли в окопе. Шел дождь, почва размокла, форма прилипала к телу. Но мы стояли и держали оборону. Козацкий дух не сломать", — рассказал Михаил Селиванов. 

Михаил Селиванов
Михаил Селиванов на фронте. Фото: скриншот YouTube

Сдерживали атаки оккупантов больше двух суток

В бою на Луганщине, который продолжался больше 54 часов, погибли несколько побратимов Селиванова. Сам он получил ранение. 

"В тот день было много пехотных атак. Россияне сбрасывали с дронов на нас газ. Но мы не отступили ни на шаг. Мой побратим умер у меня на руках. Сначала я еще слышал, как билось его сердце. Говорил, что мы обязательно выживем. Но в какой-то момент он перестал дышать", — вспомнил Селиванов. 

Михаил Селиванов
Михаил Селиванов в рядах ВСУ. Фото: скриншот YouTube

Нацгвардеец в мирной жизни был мастером спорта и основателем детской школы бокса в Ивано-Франковской области. Он семь лет выступал за сборную Украины.

"Я три раза ездил на чемпионаты Европы, дважды был на чемпионатах мира. Не раз бился с "москалями", — с улыбкой рассказал Селиванов. 

Сейчас воин ВСУ проходит реабилитацию. Врачи так и не сумели извлечь из тела Селиванова осколки, но после выздоровления он все равно планирует вернуться в строй. 

Напомним, сегодня Дэвид Бекхэм празднует свой 48 день рождения. Его супруга Виктория опубликовала фотографии с торжества. 

Полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес поставила точку в слухах о расставании с португальским футболистом. 

В "Марселе" удивили заявление о будущем украинского игрока команды Руслана Малиновского

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас