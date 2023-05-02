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Український боксер попри поранення понад добу тримав оборону на фронті

2 травня 2023 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український боксер попри поранення понад добу тримав оборону на фронті
Михайло Селіванов на реабілітації Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Майстер спорту з боксу Михайло Селіванов понад добу утримував позицію на фронті у Луганській області. Боєць Збройних сил України отримав поранення, але не дозволив ні на метр просунутися супротивникові.

Під час запеклого бою на руках у Селіванова вмирали товариші по службі, повідомляє "Суспільне".

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З самого початку повномасштабного збройного вторгнення росіян в Україну Михайло Селіванов залишив спорт, як і все громадянське життя, та пішов добровольцем на фронт. Він захищав територію рідної країни спочатку на Донецькому, а згодом і на Луганському напрямках. Нацгвардієць служить старшим кулеметником 50 полку імені полковника Семена Височана.

"Останній виїзд був складним через те, що ми по кілька діб стояли в окопі. Ішов дощ, грунт розмокли, форма прилипала до тіла. Але ми стояли та тримали оборону. Козацький дух не зламати", — розповів Михайло Селіванов.

Михайло Селіванов
Михайло Селіванов на фронті. Скріншот YouTube

Стримували атаки окупантів понад дві доби

У бою на Луганщині, який тривав понад 54 години, загинули кілька побратимів Селіванова. Сам він отримав поранення.

"Того дня було багато піхотних атак. Росіяни скидали з дронів на нас газ. Але ми не відступили ні на крок. Мій побратим помер у мене на руках. Спочатку я ще чув, як билося його серце. Говорив, що ми обов'язково виживемо. Але в якийсь момент він перестав дихати", — згадав Селіванов.

Михайло Селіванов
Михайло Селіванов у лавах ЗСУ. Скріншот YouTube

Нацгвардієць у мирному житті був майстром спорту та засновником дитячої школи боксу в Івано-Франківській області. Він сім років виступав за збірну України.

"Я тричі їздив на чемпіонати Європи, двічі був на чемпіонатах світу. Не раз бився з "москалями", — з усмішкою розповів Селіванов.

Наразі воїн ЗСУ проходить реабілітацію. Лікарі так і не зуміли витягти з тіла Селіванова уламки, але після одужання він все одно планує повернутися до ладу.

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