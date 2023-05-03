Предатель Иванисеня показал, как отдыхает с женой на Мальдивах за российские деньги

Дмитрий Иванисеня с женой. Фото: instagram.com/skachkova_julia/

Полузащитник самарского клуба "Крылья Советов" Дмитрий Иванисеня не спешит покидать Россию. Бывший футболист сборной Украины зарабатывает деньги в стране, которая ведет полномасштабную войну с его родиной.

Большую часть времени в Самаре Иванисеня проводит "на больничном", сообщает портал Новини.LIVE.

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29-летний Дмитрий Иванисеня несколько лет назад был одним из лидеров луганской "Зари". Воспитанник "Кривбасса" получил вызов в сборную Украины, им интересовались клубы из Испании.

Дмитрий Иванисеня с женой на отдыхе. Фото: instagram.com/skachkova_julia/

Карьера Иванисени в России

Однако в 2021 году Иванисеня неожиданно принял приглашение от самарского клуба "Крылья Советов" и переехал в Россию. С началом полномасштабной войны в Украине он опубликовал несколько антивоенных сообщений, но при этом остался в Самаре. Свое решение Иванисеня не комментировал. Его друг рассказал, что в случае досрочного расторжения контракта Дмитрий будет вынужден выплатить большую неустойку клубу. Хотя УЕФА освободила легионеров от выплат в начале весны 2022 года, чем воспользовались многие футболисты, которые выступали в России.

Дмитрий Иванисеня с женой на курорте. Фото: instagram.com/skachkova_julia/

В составе "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня получает 490 тысяч долларов в год. Это гораздо больше, чем он зарабатывал в "Заре". Пока украинцы воюют с Россией за собственное будущее, полузащитник получает чеки в Самаре. Кстати, Иванисеня редко выходит на поле. Он не играл с лета прошлого года по март 2023 года, но недавно снова получил травму. Это не мешает футболисту путешествовать по миру с супругой Юлией Скачковой.

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