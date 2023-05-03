Зрадник Іванісеня показав, як відпочиває із дружиною на Мальдівах за російські гроші

Дмитро Іванісеня із дружиною. Фото: instagram.com/skachkova_julia/

Півзахисник клубу "Крила Рад" Дмитро Іванісеня не поспішає залишати Росію. Колишній футболіст збірної України заробляє гроші у країні, яка веде повномасштабну війну з його батьківщиною.

Більшість часу в Самарі Іванісеня проводить "на лікарняному", повідомляє портал Новини.LIVE.

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29-річний Дмитро Іванісеня кілька років тому був одним із лідерів луганської "Зорі". Вихованець "Кривбасу" отримав виклик до збірної України, ним цікавилися клуби з Іспанії.

Дмитро Іванісеня із дружиною на відпочинку. Фото: instagram.com/skachkova_julia/

Кар'єра Іванісені в Росії

Однак у 2021 році Іванісеня несподівано прийняв запрошення від клубу "Крила Рад" і переїхав до Росії. З початком повномасштабної війни в Україні він опублікував кілька антивоєнних повідомлень, але залишився в Самарі. Своє рішення Іванісеня не коментував. Його друг розповів, що у разі дострокового розірвання контракту Дмитро буде змушений виплатити велику неустойку клубу. Хоча УЄФА звільнила легіонерів від виплат на початку весни 2022 року, чим скористалося багато футболістів, які виступали в Росії.

Дмитро Іванісеня із дружиною на курорті. Фото: instagram.com/skachkova_julia/

У складі "Крил Рад" Дмитро Іванісеня отримує 490 тисяч доларів на рік. Це набагато більше, ніж він заробляв у "Зорі". Поки українці воюють із Росією за власне майбутнє, півзахисник отримує чеки у Самарі. До речі, Іванісеня рідко виходить на поле. Він не грав з літа минулого року до березня 2023 року, але нещодавно знову отримав травму. Це не заважає футболісту подорожувати світом із дружиною Юлією Скачковою.

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