Предатель Украины Тимощук будет судиться с УАФ
Бывший капитан национальной сборной по футболу Анатолий Тимощук подаст в суд на Украинскую Ассоциацию футбола (УАФ).
Экс-полузащитник донецкого "Шахтера" протестует против того, чтобы его имя вычеркнули из истории украинского футбола, сообщил у себя в Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.
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Тренер российского "Зенита" Анатолий Тимощук принял решение подать в суд на УАФ. Он хочет, чтобы заработанные им на поле футбольные регалии не вычеркивались из истории украинского футбола. 43-летний специалист, который остался в Санкт-Петербурге после начала полномасштабного военного вторжения в Украину, уже обратился с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
На кого надеется Тимощук?
Ответчиком по делу является УАФ, которая в 2022-м году лишила Анатолия Тимощука всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Рассмотрение дела каждой из сторон с учетом всех процессуальных этапов обойдется ориентировочно в 100 тыс. евро.
До этого Анатолий Тимощук проиграл апелляции во всех внутренних инстанциях. Его интересы в Лозанне будет представлять болгарин Георги Градев. Российский "Зенит", где работает Тимощук, часто обращается к нему за помощью.
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