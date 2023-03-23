Зрадник України Тимощук позивається до УАФ
Колишній капітан національної збірної з футболу Анатолій Тимощук подасть до суду на Українську Асоціацію футболу (УАФ).
Експівзахисник донецького "Шахтаря" протестує проти того, щоб його ім'я викреслили з історії українського футболу, повідомив журналіст у Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.
-
Йшли за "перевіреним" маршрутом: на Одещині прикордонники зловили чотирьох втікачів
-
Влада Угорщини заявила, що не арештує путіна, якщо той приїде до країни
-
Коли Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським: прогноз експерта
-
ПриватБанк запустив кредитну програму для експортерів
-
Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО
-
Віта Семеренко перемогла у гонці на турнірі з біатлону
-
Одеські громадські діячі запропонували варіанти благоустрою Катерининської площі
-
Схеми нелегального виїзду за кордон: СБУ повідомила про підозру організаторам
-
Синоптики прогнозують на завтра дощі тільки в трьох областях
-
Речник ПС Ігнат пояснив, чи можливо поставити західні ракети на українські винищувачі
Тренер російського "Зеніту" Анатолій Тимощук ухвалив рішення подати до суду на УАФ. Він хоче, щоби зароблені ним на полі футбольні регалії не викреслювалися з історії українського футболу. 43-річний фахівець, який залишився у Санкт-Петербурзі після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну, вже звернувся з позовом до Спортивного арбітражного суду у Лозанні.
На кого сподівається Тимощук?
Відповідачем у справі є УАФ, яка у 2022 році позбавила Анатолія Тимощука всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Розгляд справи кожної зі сторін з урахуванням усіх процесуальних етапів коштуватиме орієнтовно 100 тис. євро.
До цього Анатолій Тимощук програв апеляції у всіх внутрішніх інстанціях. Його інтереси у Лозанні представлятиме болгарин Георгі Градєв. Російський "Зеніт", де працює Тимощук, часто звертається до нього за допомогою.
Нагадаємо, аргентинець Ліонель Мессі ухвалив рішення повернутися до "Барселони". Один з аргументів остаточно переконав його не продовжувати контракт із "ПСЖ".
А дружина Олександра Усика саркастично висміяла Тайсона Ф'юрі за відмову від бою і додала кілька промовистих епітетів про британського боксера.