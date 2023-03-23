Зрадник України Тимощук позивається до УАФ

Тренер російського клубу продовжує оскаржувати рішення української футбольної влади

Колишній капітан національної збірної з футболу Анатолій Тимощук подасть до суду на Українську Асоціацію футболу (УАФ).

Експівзахисник донецького "Шахтаря" протестує проти того, щоб його ім'я викреслили з історії українського футболу, повідомив журналіст у Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.

Тренер російського "Зеніту" Анатолій Тимощук ухвалив рішення подати до суду на УАФ. Він хоче, щоби зароблені ним на полі футбольні регалії не викреслювалися з історії українського футболу. 43-річний фахівець, який залишився у Санкт-Петербурзі після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну, вже звернувся з позовом до Спортивного арбітражного суду у Лозанні.

На кого сподівається Тимощук?

Відповідачем у справі є УАФ, яка у 2022 році позбавила Анатолія Тимощука всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Розгляд справи кожної зі сторін з урахуванням усіх процесуальних етапів коштуватиме орієнтовно 100 тис. євро.

До цього Анатолій Тимощук програв апеляції у всіх внутрішніх інстанціях. Його інтереси у Лозанні представлятиме болгарин Георгі Градєв. Російський "Зеніт", де працює Тимощук, часто звертається до нього за допомогою.

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