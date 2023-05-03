Роналду знову випередив Мессі та встановив світовий рекорд

Кріштіану Роналду приймає вітання. Фото: instagram.com/cristiano/

Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду зумів стати автором вражаючого рекорду. У віці 38 років він виявився найоплачуванішим спортсменом року.

Цей рекорд за версією Forbes Роналду встановив завдяки переїзду до Саудівської Аравії, повідомляє The Guardian.

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Кар'єра Кріштіану Роналду знову у повному порядку. Після скандалів на Кубку Світу в Катарі та дострокового розірвання контракту з англійським "Манчестер Юнайтед" португалець впав у депресію. Але переїзд до Саудівської Аравії дозволив ветерану продемонструвати вражаючі результати.

Дохід Роналду

У 2023 році Роналду зіграв 12 поєдинків у складі "Аль-Насра", який веде боротьбу за чемпіонський титул. На рахунку Кріштіану 12 голів та дві результативні передачі. Але португалець має успіхи й за межами поля.

За останні 12 місяців Роналду заробив 136 млн доларів. Він отримав у "МЮ" та "Аль-Насрі" 46 млн, ще 90 млн Кріштіану заплатили як рекламні та спонсорські доходи. За умовами контракту з клубом із Саудівської Аравії португалець заробить 200 млн за два роки.

Трійка найоплачуваніших футболістів року

Кріштіану Роналду — 136 млн доларів;

Ліонель Мессі — 130 млн доларів;

Кіліан Мбаппе — 120 млн доларів.

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