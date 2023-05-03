Жена Усика показала любимый город
Супруга украинского боксера Александра Усика вернулась в страну после семейного отпуска за границей. Девушка поделилась фотографиями любимого города.
Екатерина Усик наслаждается теплыми майскими днями, о чем сообщила на своей странице в Instagram.
Александр Усик провел несколько недель за границей вместе с женой Екатериной и детьми. Семья побывала на побережье Средиземного моря в Испании, а потом посетила ОАЭ.
После возвращения из отпуска Александр Усик снова отправился на фронт, чтобы обеспечить бойцов Вооруженным сил Украины необходимыми товарами. Чемпион мира по боксу с первых дней полномасштабного российского вторжения помогает ВСУ и занимается волонтерской деятельностью.
Прогулка по городу
В то же время Екатерина Усик ждет своего супруга в Киеве. Девушка регулярно делится фотографиями в социальных сетях, активно ведет Instagram и поддерживает Украину на медийном поле.
Екатерина опубликовала несколько снимков украинской столицы. Супруга Усика прогулялась по центру города, побывала возле Андреевской церкви, а потом спустилась на Подол. "Любимый город", — подписала фотографии Екатерина Усик.
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