Жена Усика показала любимый город

Екатерина Усик в Киеве. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Супруга украинского боксера Александра Усика вернулась в страну после семейного отпуска за границей. Девушка поделилась фотографиями любимого города.

Екатерина Усик наслаждается теплыми майскими днями, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

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Александр Усик провел несколько недель за границей вместе с женой Екатериной и детьми. Семья побывала на побережье Средиземного моря в Испании, а потом посетила ОАЭ.

После возвращения из отпуска Александр Усик снова отправился на фронт, чтобы обеспечить бойцов Вооруженным сил Украины необходимыми товарами. Чемпион мира по боксу с первых дней полномасштабного российского вторжения помогает ВСУ и занимается волонтерской деятельностью.

Прогулка по городу

В то же время Екатерина Усик ждет своего супруга в Киеве. Девушка регулярно делится фотографиями в социальных сетях, активно ведет Instagram и поддерживает Украину на медийном поле.

Екатерина Усик рядом с Андреевским спуском. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина опубликовала несколько снимков украинской столицы. Супруга Усика прогулялась по центру города, побывала возле Андреевской церкви, а потом спустилась на Подол. "Любимый город", — подписала фотографии Екатерина Усик.

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