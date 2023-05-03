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Жена Усика показала любимый город

3 мая 2023 10:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика показала любимый город
Екатерина Усик в Киеве. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Супруга украинского боксера Александра Усика вернулась в страну после семейного отпуска за границей. Девушка поделилась фотографиями любимого города. 

Екатерина Усик наслаждается теплыми майскими днями, о чем сообщила на своей странице в Instagram

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Александр Усик провел несколько недель за границей вместе с женой Екатериной и детьми. Семья побывала на побережье Средиземного моря в Испании, а потом посетила ОАЭ. 

После возвращения из отпуска Александр Усик снова отправился на фронт, чтобы обеспечить бойцов Вооруженным сил Украины необходимыми товарами. Чемпион мира по боксу с первых дней полномасштабного российского вторжения помогает ВСУ и занимается волонтерской деятельностью. 

Прогулка по городу

В то же время Екатерина Усик ждет своего супруга в Киеве. Девушка регулярно делится фотографиями в социальных сетях, активно ведет Instagram и поддерживает Украину на медийном поле. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик рядом с Андреевским спуском. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина опубликовала несколько снимков украинской столицы. Супруга Усика прогулялась по центру города, побывала возле Андреевской церкви, а потом спустилась на Подол. "Любимый город", — подписала фотографии Екатерина Усик. 

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