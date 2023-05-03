Дружина Усіка показала улюблене місто

Катерина Усик у Києві. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина українського боксера Олександра Усика повернулася до країни після сімейної відпустки за кордоном. Дівчина поділилася фотографіями улюбленого міста.

Катерина Усик насолоджується теплими травневими днями, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Усик провів кілька тижнів за кордоном разом із дружиною Катериною та дітьми. Сім'я відвідала узбережжя Середземного моря в Іспанії, а потім відвідала ОАЕ.

Після повернення з відпустки Олександр Усик знову вирушив на фронт, щоб забезпечити бійців Збройним Силам України необхідними товарами. Чемпіон світу з боксу з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагає ЗСУ та займається волонтерською діяльністю.

Прогулянка містом

Водночас Катерина Усик чекає на свого чоловіка в Києві. Дівчина регулярно ділиться фотографіями у соціальних мережах, активно веде Instagram та підтримує Україну на медійному полі.

Катерина Усик поряд із Андріївським узвозом. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина опублікувала декілька знімків української столиці. Дружина Усіка прогулялася центром міста, побувала біля Андріївської церкви, а потім спустилася на Поділ. "Улюблене місто", — підписала фотографії Катерина Усик.

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