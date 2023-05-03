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Дружина Усика показала улюблене місто

3 травня 2023 10:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усіка показала улюблене місто
Катерина Усик у Києві. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дружина українського боксера Олександра Усика повернулася до країни після сімейної відпустки за кордоном. Дівчина поділилася фотографіями улюбленого міста.

Катерина Усик насолоджується теплими травневими днями, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Усик провів кілька тижнів за кордоном разом із дружиною Катериною та дітьми. Сім'я відвідала узбережжя Середземного моря в Іспанії, а потім відвідала ОАЕ.

Після повернення з відпустки Олександр Усик знову вирушив на фронт, щоб забезпечити бійців Збройним Силам України необхідними товарами. Чемпіон світу з боксу з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагає ЗСУ та займається волонтерською діяльністю.

Прогулянка містом

Водночас Катерина Усик чекає на свого чоловіка в Києві. Дівчина регулярно ділиться фотографіями у соціальних мережах, активно веде Instagram та підтримує Україну на медійному полі.

Катерина Усик
Катерина Усик поряд із Андріївським узвозом. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина опублікувала декілька знімків української столиці. Дружина Усіка прогулялася центром міста, побувала біля Андріївської церкви, а потім спустилася на Поділ. "Улюблене місто", — підписала фотографії Катерина Усик.

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