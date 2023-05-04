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Зинченко может уйти из "Арсенала": где будет играть украинец

4 мая 2023 09:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко может уйти из "Арсенала": где будет играть украинец
Зинченко поздравляет Эдегора. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко летом 2023 года может уйти в другую команду. Руководство "канониров" готово продать игрока в случае получения хорошего предложения по его трансферу. 

На украинца претендуют сразу несколько европейских клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Команда Микеля Артеты продолжает вести борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге (АПЛ). Серия неудачных результатов привела к тому, что "Арсенал" упустил первое место в турнирной таблице главному конкуренту "Манчестер Сити". 

В случае, если "канониры" не смогут завоевать титул, руководство клуба будет разочаровано. Некоторых игроков "Арсенала" могут продать, чтобы получить деньги на кадровое усиление и провести активную трансферную кампанию. 

Кого может продать "Арсенал"?

В списке потенциальных продаж лондонцев оказались даже форвард Фоларин Балоган, хавбек Гранит Джака и защитник Александр Зинченко. За трансфер украинского игрока "Арсенал" хочет получить не менее 45 млн евро при том, что летом 2022 года Зинченко был куплен у "Манчестер Сити" за 32 млн. Полученные средства "канониры" потратят на приглашение нескольких топ-игроков, которые помогут команде удачно выступить в Лиге чемпионов и снова побороться за титул в АПЛ. 

Александр Зинченко
Зинченко борется с Эльюнусси. Фото: Reuters/John Sibley

Известно, что в услугах Зинченко заинтересованы сразу несколько известных клубов. В Италии украинца хотели бы купить "Ювентус" и "Интер", но они не смогут позволить себе потратить на игрока большие деньги. Зато это в состоянии сделать мюнхенская "Бавария", которая летом изменит состав. Немецкий клуб предложит "Арсеналу" 30 млн и своего футболиста, фамилия которого не называется. 

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