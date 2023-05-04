В Украине переименуют улицу в честь известного футболиста

Роман Шнейдерман на поле. Фото: Google

В украинском городе Днепр собираются переименовать одну из улиц в честь известного футболиста. Речь идет про Романа Шнейдермана.

Он становился чемпионом СССР в составе "Днепра", сообщил на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Москаленко.

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Кем был Роман Шнейдерман?

Рекордсмен футбольного клуба "Днепр" по количеству проведенных за команду матчей играл на позиции полузащитника. Роман Григорьевич Шнейдерман (1947-2010) провел в ФК "Днепр" всю карьеру. Он выступал с 1972 по 1977 годы, был капитаном команды.

Роман Шнейдерман принимает поздравления. Фото: Google

Шнейдерман — чемпион СССР в Первой лиге (1971 год). У него второй показатель по количеству проведенных официальных матчей в истории ФК "Днепр" во всех турнирах. Сейчас рекордсменом является его воспитанник Руслан Ротань.

После окончания игровой карьеры занимался тренерской работой, был арбитром и футбольным деятелем. Его именем хотят назвать улицу Гладкова.

Инициативу по переименованию подписали:

Общественная организация "Ассоциация ветеранов футбольного клуба "Днепр";

Спортивный клуб "Динамо-С";

Днепропетровское высшее училище физической культуры;

Общественная организация "Детская Академия футбола "Днепр";

Общественная организация "Ассоциация футбола Днепропетровской области";

Общественная организация "Детско-юношеская футбольная лига Днепропетровской области".

"Улица Гладкова подпадает под деколонизацию. На ней расположены стадион "Днепропресс" — база Детской академии футбола "Днепр" и административное здание ДВУФК, в которых много лет работал Роман Шнейдерман. Надеюсь, что инициатива будет поддержана депутатами горсовета и на карте Днепра появится улица имени Романа Шнейдермана", — написал Дмитрий Москаленко.

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