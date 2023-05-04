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В Украине переименуют улицу в честь известного футболиста

4 мая 2023 08:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Украине переименуют улицу в честь известного футболиста
Роман Шнейдерман на поле. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В украинском городе Днепр собираются переименовать одну из улиц в честь известного футболиста. Речь идет про Романа Шнейдермана. 

Он становился чемпионом СССР в составе "Днепра", сообщил на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Москаленко. 

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Кем был Роман Шнейдерман? 

Рекордсмен футбольного клуба "Днепр" по количеству проведенных за команду матчей играл на позиции полузащитника. Роман Григорьевич Шнейдерман (1947-2010) провел в ФК "Днепр" всю карьеру. Он выступал с 1972 по 1977 годы, был капитаном команды. 

Роман Шнейдерман
Роман Шнейдерман принимает поздравления. Фото: Google

Шнейдерман — чемпион СССР в Первой лиге (1971 год). У него второй показатель по количеству проведенных официальных матчей в истории ФК "Днепр" во всех турнирах. Сейчас рекордсменом является его воспитанник Руслан Ротань.

После окончания игровой карьеры занимался тренерской работой, был арбитром и футбольным деятелем. Его именем хотят назвать улицу Гладкова. 

Инициативу по переименованию подписали:

  • Общественная организация "Ассоциация ветеранов футбольного клуба "Днепр";
  • Спортивный клуб "Динамо-С";
  • Днепропетровское высшее училище физической культуры;
  • Общественная организация "Детская Академия футбола "Днепр";
  • Общественная организация "Ассоциация футбола Днепропетровской области";
  • Общественная организация "Детско-юношеская футбольная лига Днепропетровской области".

"Улица Гладкова подпадает под деколонизацию. На ней расположены стадион "Днепропресс" — база Детской академии футбола "Днепр" и административное здание ДВУФК, в которых много лет работал Роман Шнейдерман. Надеюсь, что инициатива будет поддержана депутатами горсовета и на карте Днепра появится улица имени Романа Шнейдермана", — написал Дмитрий Москаленко.

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