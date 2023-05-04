Малиновский получил травму – когда украинец сыграет за Марсель

Малиновский получил предупреждение против "Лорьяна", но причина отсутствия тоже не в этом. Фото: Reuters/Stephane Mane Instagram/MalinovskiyFan

Жена футболиста "Марселя" Руслана Малиновского прокомментировала игровое время мужчины в последних матчах. По словам Роксаны, он восстановился от травмы, а не выходил на поле из-за тренерского решения играть в другом стиле.

Об этом она рассказала в интервью FanDay.

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"После "Страсбурга" он имел небольшое повреждение, и до сих пор играет из-за боли. Но это связано еще и с тем, что тренер хочет найти решение, какой состав является наиболее оптимальным. У него была травма, а сейчас несколько раз не играл именно из-за тактики тренера" , – говорит Роксана.

По словам жены, самое важное, что у Руслана есть с Игорем Тудором диалог.

"Тренер объясняет, какая у него задача на ту или иную игру. И поэтому он говорит: "Готовься на следующую игру, эту мы сделаем более атакующую, а следующую, когда ты будешь играть, более сдержанную. Поэтому Руслан несколько матчей не играет", – утверждает Малиновская.

Поклонник Анри

Жена полузащитника сборной Украины также рассказала, за какую команду в детстве мечтал

"В детстве он был фанатом Арсенала, ведь там выступал его любимый игрок - Тьерри Анри, легенда клуба. Но мечтал играть в Шахтере, в этом клубе он провел очень много времени, подавал мячи на матчах команды. Однако на его позиции играли футболисты. мирового уровня, и пробиться было очень тяжело", – рассказала женщина.

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