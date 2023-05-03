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Ярмоленко может вернуться в Германию: им интересуется участник еврокубков

3 мая 2023 15:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко может вернуться в Германию: им интересуется участник еврокубков
Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах опытного бомбардира заинтересован один из ведущих клубов Германии. 

За трансфер Ярмоленко не придется платить, потому он является приоритетной целью для франкфуртского "Айнтрахта", сообщает Bild

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Андрей Ярмоленко может вернуться в немецкую Бундеслигу, где с 2017 по 2018 годы выступал за дортмундскую "Боруссию". На этот раз в услугах 33-летнего футболиста заинтересован франкфуртский "Айнтрахт". 

Претендент на Ярмоленко

Через несколько месяцев "орлы" лишаться своего ведущего бомбардира. На счету форварда сборной Франции Рандаля Коло Муани 13 голов и десять результативных передач в нынешнем сезоне. Игроком интересуются многие гранды, включая "Баварию" и "ПСЖ". Он не останется в "Айнтрахте". 

Франкфуртцы рассматривают вариант с приглашением Ярмоленко. Летом у Андрея истекает срок действия контракта с "Аль-Айном", так что за украинского игрока не придется платить. Другим претендентом на Ярмоленко остается киевское "Динамо". 

В сезоне 2022/2023 Андрей Ярмоленко забил за "Аль-Айн" девять голов и сделал четыре результативные передачи. Его команда продолжает бороться за чемпионский титул в ОАЭ. 

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