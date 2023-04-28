Аль-Айн Реброва проиграл важный трофей в ОАЭ — Ярмоленко не помог

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Фото: Instagram/alainfcae

Команда Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва "Аль-Айн" потерпела поражение в финале Кубка Президента ОАЭ от клуба "Аль-Шардж". Основное время игры завершилось в ничью, поэтому победителя определила серия пенальти.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Напряженный поединок

Футбольный клуб "Аль-Айн", возглавляемый украинским тренером Сергеем Ребровым, проиграл "Аль-Шарджу" финальный поединок Кубка Президента ОАЭ.

Счет основного времени матча "Аль-Айн" — "Аль-Шардж". Фото: Instagram/alainfcae

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, поэтому судьба трофея определилась в серии послематчевых пенальти. В общей сложности команды пробили 28 ударов с одиннадцатиметровой отметки. Более успешными в этой "перестрелке" были футболисты "Аль-Шарджа".

Андрей Ярмоленко отыграл весь поединок и реализовал два пенальти в решающей серии. Впрочем, это не помогло "Аль-Айну" завоевать кубок.

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